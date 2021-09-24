外交部事實清單︱逾百事例美國干預香港　橫跨30個月點名泛民亂港

外交部今（24日）發布長逾8,000字的「美國干預香港事務、支援反中亂港勢力事實清單」，臚列多達102項，美國自2019年2月以來，在香港問題上的言行舉措，包括通過《香港人權與民主法案》，並對涉港官員實施制裁等。清單指控美國污衊詆毀特區事務、包庇支持反中亂港分子，以聯同盟友干涉香港事務。



國務院港澳辦表示堅決支持，指「事實清單」是對美國一再污衊抹黑中國政府對香港管治，悍然對中國官員進行制裁的有力回擊。發言人指「清單」是確鑿證據，顯示美國干預、及支持反中亂港勢力是何等的賣力、形容是赤裸裸及肆意妄為。



外交部駐港公署形容清單是美國的「罪證簿」，事實一再表明，美國就是破壞香港繁榮穩定的最大幕後黑手，鐵證如山，不容抵賴。發言人表示，清單同時是對美方日前發布「香港商業警告」、制裁中央駐港機構官員等霸凌行徑的有力回擊，也是對一切外部干預勢力和反中亂港分子的有力警告。



外交部今發布長逾8000字的「美國干預香港事務、支援反中亂港勢力事實清單」，臚列多達102項。（路透社）

第一類關於一系列法案及議案

有關事實清單分為五類，第一類關於華府及美國兩會通過及審議一系列法案及議案，包括《香港人權與民主法案》、《香港自治法案》、《香港安全港法案》，甚至有承認「香港獨立」的法案。外交部將之歸類為美國「炮製涉港法案，抹黑中方對港政策，插手香港內部事務，大肆干涉中國內政」，共分4項。

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清單分類依時序 第二類圖阻國安法

所有分類依時序詳列事態、以及美國不同言行舉措的發展。第二類「悍然實施制裁，妄圖阻撓香港國安法和中國全國人大有關決定在香港順利實施」共列有14項，始於去年5月29日，美國時任總統特朗普宣布撤銷香港特殊地位與相關商業優惠措施，其後禁止防衛裝備出口、終止移交逃犯，以及對中港官員實施制裁，長達近14個月，都是意圖阻止國安法實施。

清單列出2019年2月25日， 時任美國駐港總領事唐偉康公開表達對港府擬修《逃犯條例》的擔憂，聲稱修例可能影響美港雙邊協議實施。（資料圖片）

第三類污蔑特區事務 共48項始於反修例前

第三類共48項，包括反修例運動前的美方舉措，也是清單中發生時間最早，首項發生於2019年2月25日， 時任美國駐港總領事唐偉康公開表達對港府擬修《逃犯條例》的擔憂，聲稱修例可能影響美港雙邊協議實施。其後美國國務院及國會相繼指修例會威脅香港自治。這一類被歸納為「污蔑詆毀特區事務，妄議香港警方執法行動，破壞香港繁榮穩定」。

列舉事例還包括批評警方處理示威使用暴力、美化反修例示威、舉行香港局勢聽證會、以及一系列針對香港不同事件的批評言論及舉動，例如今年6月《蘋果日報》停刊，美國總統拜登在白宮網站發表聲明，「以新聞自由為藉口，誣稱『對媒體自由來說是悲傷的一天』，標誌著『北京正在加強鎮壓力度』。」

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第四類涉支援亂港分子 點名一眾民主派

第四類「包庇支援反中亂港分子，為其兜售『港獨』主張、散播政治謊言提供平台」，共有25項，同樣可追溯到反修例前，首項為2019年3月，點名陳方安生、李柱銘、黃之鋒與眾議院「美中工作小組」訪港團，談修例及取消立會候選人資格等。及後，陳方安生、郭榮鏗及莫乃光訪美，請求美方制裁。

此分類中眾多事例都牽涉民主派與美方的互動，被點名的還有李卓人、麥燕庭、吳靄儀、涂謹申、羅冠聰、張崑陽、梁晃維、黎智英，梁穎敏等。清單形容美方是「是非不分、顛倒黑白為違法分子說項」。

清單第四類指控美國「包庇支援反中亂港分子」，時間最早追溯到2019年3月，點名陳方安生、李柱銘、黃之鋒與眾議院「美中工作小組」訪港團，談修例及取消立會候選人資格等。（資料圖片）

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第五類美聯手盟友干涉港事務

最後一類共11項，批評美國糾集盟友聯手干涉香港事務，列舉事例包括要求聯合國安理會討論香港局勢，又先後聯同英國、澳洲、加拿大，以至七國聯盟、五眼聯盟及歐盟，多次透過發聯合聲明等方式「對香港事務說三道四、指手劃腳」。

今年6至7月，美國更與43個國家聯署加拿大發起的反華聯合發言，對香港「踐踏人權」的行為表示關切；其後歐美等21國「媒體自由聯盟」，也就《蘋果日報》停刊及民主派被捕發聯合聲明。

港澳辦：令人認清美國在民主人權持雙重標準

港澳辦指「清單」是確鑿證據，令人認清美國在民主、自由、人權、法治問題上奉行的虛偽「雙標」，以及執迷於當教師爺頤指氣使的霸權本質，和企圖通過搞亂香港來遏制中國發展的險惡用心。

發言人表示，美國的如意算盤終究打不響，國安法的實施和選舉制度的完善，已使香港由亂轉治並由治及興。任何外部干預都不可能動搖中國政府全面準確貫徹「一國兩制」方針的堅定決心。

駐港公署：昭告世界中國主權安全不容挑戰

外交部駐港公署則指，清單顯示了中方捍衛國家主權、安全、發展利益，維護香港繁榮穩定的堅定決心、堅強意志和強大能力，是「罪證簿」也是「警世鐘」。清單系統梳理美國自修例風波以來的種種劣跡，形容是令這些卑劣手段和險惡用心大白於天下。

發言人指，清單的發布向世界昭告，中國的主權、安全、發展利益不容挑戰，任何打“香港牌”遏制中國發展的圖謀都不可能得逞，呼籲美方「從阻擋香港撥亂反正的幻想中清醒過來，從零和博弈的迷思中幡然醒悟」。