李華明：民主黨內反對參選者較多　倘不參選會被政府當隱形

民主黨今日（26日）召開特別會員大會，表決是否參選12月改制後的立法會選舉，主張參選的民主黨創黨成員、前立法會議員李華明出席會員大會前見記者，稱知悉黨內不贊成參選者為多，「唔知會唔會有奇蹟出現啦吓」，自言是黨內少數支持參選的黨員，強調會堅持在會議表達己見。

李華明認為，倘民主黨不參選立法會，政府將不再尊重民主黨，因該黨已沒有獲認可角色，形容「相信政府會當我哋隱形」。



▼▼▼▼9月26日民主黨特別會員大會▼▼▼▼



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近月氣氛改變 中央由鼓勵參選變「無鼓勵，無希望」

表明若民主黨不參選便會退黨的李華明在會員大會前見記者，提到他今年4月時曾撰文，認為民主黨「有空間，有需要」參選，作為議員仍有發聲的渠道，當時提出希望中央不只讓民主黨可參選，希望民主派不同光譜亦可參選。

李華明坦言，近月政治變化很大，不同民主派團體解散，又指在選委會選舉當選選委中，除了狄志遠外，已是清一色，形容氣氛已改變。他續指，數月前認為中央不希望「清一色」，希望民主黨能夠參選，但認為目前情況有很大改變，形容中央目前對民主黨「無鼓勵，無希望，你鍾意就參選，你自己去努力」。他重申政黨以參選為目的，從而監察政府，認為即使空間有多狹窄，該黨亦紮根於香港人身份，認為看不到不參選的理由。

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呼籲有需要另組壓力團體

李華明強調，民主黨是百份百政黨，個人亦參選立法會選舉十多年，認為政黨應以參選為目的，若不參選是名不正、言不順，失去政黨基本功能，又認為有需要者可另組壓力團體。

李華明重申他絕不再參選立法會，亦不會頂上被DQ者，只是認為民主黨一旦否決參選，有意參選者只能退黨或放棄參選，對此感到很可惜。

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李華明：狄志遠非主流民主派

新一屆選委會只有民主黨前副主席、創立新思維的狄志遠是非建制派，李華明指，不可叫他作主流民主派，又指對狄自稱中間派表示尊重，又形容他與狄是幾十年朋友，一直有溝通，若狄參選立會，亦希望他盡力表達建制以外聲音。