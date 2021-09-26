湯家驊：曾向夏博義索選委提名被拒　民主黨有責任令議會非清一色

資深大律師、行政會議成員湯家驊早前循法律界當選新一屆選委，他今（26日）接受《商業電台》節目訪問時透露，曾去信大律師公會主席夏博義（Paul Harris），向對方索取提名參選，但被夏博義拒絕。他稱選舉前曾與大律師公會會面，他向夏博義稱：「呢票唔係你（個人）嘅」，認為夏博義不可以個人立場，決定公會是否參與投票。《香港01》正就情況向夏博義查詢。



民主黨今日召開特別會員大會，決定是否派員參選立法會，湯家驊稱，民主黨有責任令立法會非「清一色」，認為若政黨因不接受當前政治制度而拒絕參選，該政黨已無生存價值，倒不如解散。



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市民「兩票變一票」 湯家驊：港人應撫心自問

湯家驊稱，選舉制度改變源於香港在2019年出現一場「翻天覆地的衝擊」，認為香港經過兩年陣痛，是時候休養生息，不要讓政治超越須處理的社會和民生議題。對於選舉改制後，選委會選民基礎大幅收窄，市民在立法會選舉「兩票變一票」，湯家驊稱，港人應撫心自問過去有否好好利用手中一票，反問市民過往投票是基於香港整體利益，抑或讓部分人阻撓立法會運作。

他又稱，在2016年曾出戰法律界選委，但當時民主派組成30人名單出選，最終名單全數當選，他與不少在業界廣為人知的人士卻落選。他指當時不少業界人士私下亦稱不認識部分泛民當選人，他們當選後除了選特首外，「睇唔到有咩建樹」。

2017年，法律界選委與特首參選人胡國興和曾俊華會面。（盧翊銘攝）

批去屆泛民法律界選委「無建樹」

湯家驊與14名業界人士組成名單出戰今屆選委會法律界選舉，最終全數當選。湯家驊稱，報名參選時，特別希望取得大律師公會提名，稱當時曾去信夏博義，向對方索取提名，稱對方以「選舉唔值得參與」而拒絕。湯家驊指，大律師公會最終改變立場，包括上周與參選人會面交流，並在選委會選舉中投票，形容是「大躍進」。

曾任大律師公會主席的湯家驊透露，早前與公會會面期間，曾向夏博義稱：「呢票唔係你（個人）嘅」，認為夏博義不可以個人立場，決定公會是否參與投票，又稱向對方指出，大律師公會規章的第一條就是要促進業界發展及維護公正，與政治立場無關。他稱從過往與公會主席、執委通話或交淡中，感覺到他們並非完全相信上述理念。

民主黨主席羅健熙（羅君豪攝）

若政黨因不接受制度罷選 倒不如解散

民主黨今召開特別會員大會，決定是否派員參選立法會，湯家驊稱，如政黨審時度勢後，認為無勝算或在新選制下須再裝備自己，最終作出不參選決定，他認為是可理解的。他又認為，民主黨有責任令立法會非「清一色」，若政黨因不接受當前政治制度而拒絕參選，該政黨已無生存價值，倒不如解散，但他相信民主黨的想法並非如此。

被問到會否提名民主派參選立法會選舉，湯家驊指提名時不會考慮參選人的黨派，強調參選人須符合憲制條件，亦要視乎其質素，強調只會提名對香港有承擔、有視野、願為港人服務的參選人。

至於民主思路會否派員參選立法會，湯家驊稱須先看清楚民主黨的取向，因民主黨是否參選直接影響民主思路的勝負估算，待民主黨有決定後才有清晰看法，僅稱「有成員好想選」，又認為即使民主黨不參選，也有其他黨派樂意填補此空間，不會讓議會變清一色。