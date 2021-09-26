外交部事實清單︱鄭若驊稱全力支持：揭露美國不齒劣行

外交部前日（24日）發出清單，列出過百件美國干預香港事務的例子。律政司司長鄭若驊今日（9月26日）發表網誌，全力支持國家外交部的行動，大讚清單揭露美國的「不齒劣行」，又形容美國有政客「仍然冥頑不靈，明目張膽與一些反中亂港分子合謀，企圖干預香港事務，公然違反國際法，破壞法治精神」。



鄭若驊指，主權平等是國際關係的基本慣例，也是國際法的基本原則，《聯合國憲章》已作出清楚訂明；至於不干涉原則更是主權平等的核心概念，國際法院在1986年的一份判決亦進一步肯定不干涉原則是國際習慣法的一部分，「外交部的清單正顯示美國干預香港事務及支援反中亂港勢力的事實。對於美國有政客仍然冥頑不靈，明目張膽與一些反中亂港分子合謀，企圖干預香港事務，公然違反國際法，破壞法治精神，任何講求法治的社會都有責任予以譴責，不應容許這些圖謀不軌的行為繼續發生。」

她稱，中央近兩年行使國家主權，依法制定《國安法》和作出「完善選舉制度」的決定，是為了堵塞國家安全的漏洞，落實「愛國者治港」的原則，讓香港得以回歸「一國兩制」的初心，維護國家主權、統一和領土完整，保障香港的繁榮和穩定。

鄭若驊指，事實證明《國安法》令香港由亂轉治，由治及興；完善選舉制度，是香港民主選舉制度一個重要的里程碑，「不論美國如何企圖不斷以違反國際法的『單邊強制措施』向國家和香港施壓，企圖干預我國的內政，全國上下都會依法保障國家和人民的發展利益，這些無恥伎倆必然會徒勞無功！」