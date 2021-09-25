外交部事實清單︱林鄭發聲明支持　稱事實不容爭辯

外交部昨日（24日）發出清單，列出過百件美國干預香港事務的事件，身在內地的行政長官林鄭月娥，今日（25日）發表聲明，指特區政府堅定支持中央政府，強烈反對任何外部勢力干預香港事務。



林鄭表示，支持外交部以「事實清單」形式列舉美國干預香港事務及支持反中亂港勢力的一系列事實。「清單」有系統地分五大部分共102個事項列出美國分別以炮製涉港法案、實施制裁、污衊詆毀特區事務、包庇支援反中亂港分子及多邊串聯施壓、糾集盟友等行徑干預香港事務。這些事實不容爭辯，國際社會及香港市民通過「清單」會清楚掌握美國肆意干預香港事務的霸權行徑，亦會對此感到憤慨。

她又指，留意到在近日舉行的聯合國人權理事會會議上，多個國家代表都發言支持中國立場，並反對其他國家藉詞干預香港事務。她亦感謝外交部多次安排特區主要官員在該場合清楚說明香港的情況。

林鄭稱，外交部的「事實清單」再次引證了中央去年制定《香港國安法》，並在香港頒布實施，以及今年完善香港選舉制度的正當性、合理性和必要性。她說，《香港國安法》實施後，香港社會恢復穩定，違法行為被依法追究，反中亂港份子大為收歛；而完善選舉制度則確保「愛國者治港」，防止反中亂港分子藉選舉進入特區政治體制。中央的舉措有助特區防範外部勢力干預，對香港維護國家安全和保持長期繁榮穩定至關重要。

至於選舉改制後，林鄭表示香港繼續是自由和開放的國際城市，營商環境絲毫沒有受損，海外企業在香港的權益獲得比以往更佳的保障；而隨着香港更有條件融入國家發展大局，海外企業在香港亦會比以往有更多機遇。特區政府繼續歡迎海外企業，包括美國企業來港設立辦事處，及以香港作為它們的區域總部和進入內地龐大市場的基地。