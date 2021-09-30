01消息｜政府研提高舊區、新界北新發展區地積比　增住宅密度

特首林鄭月娥本屆任內最後一份《施政報告》，將有一系列動作增加土地房屋供應，包括放寬「祖堂地」出售門檻、落實龍鼓灘填海計劃等。據悉政府亦正研究提高舊樓及已規劃項目的地積比率，配合降低強拍門檻，有助加快市區重建，但未知會否納入今次《施政報告》。



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陳恒鑌：舊區重建增加地積比是關鍵

地積比（Plot Ratios）指樓宇准許發展的總建築面積與地盤面積的比例，比率愈高，可興建的樓宇總面積愈大。消息指，政府正研究提高部分舊區的地積比，為市區重建創造有利條件，增加發展密度興建更多住宅。

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，要加快舊區重建，增加地積比是關鍵，指目前新界地積比不及市區，令發展商重建新界舊樓的意欲大減。他以荃灣為例，荃灣建市60年，有大量樓齡超過50年的樓宇，但地積比只有5倍，反觀九龍區如深水埗的地積比最高有7.5倍，相比之下荃灣較難吸引發展商重建。

近日有傳政府計劃修訂強拍條例，陳恒鑌指，將強拍門檻降至七成有助加快重建速度，但認為應只適用有50年或以上樓齡、結構不安全的樓宇。他解釋，不少樓宇設計只供使用50年，加上上一代樓宇多為「鹹水樓」，容易出現結構問題，相信公眾對降低有關樓宇強拍門檻的共識較大。

根據規劃署資料，現時港島區的住用地積比率最高為8至10倍、九龍及新九龍最高為7.5倍，但部分舊區如荃灣只得5倍，難獲發展商青睞收購重建。

劉國勳倡提高已規劃項目地積比 料可增4.5萬個單位

另一民建聯議員劉國勳表示，政府已覓得330公頃土地作未來10年建公營房屋之用，其中約240公頃土地仍處於規劃及設計階段，仍有空間向城規會提出申請提高地積比。他舉例指，在2025/26年度及之後落成的公營房屋用地，包括洪水橋、古洞北發展區等，運房局估計合共約22.6萬個單位，若這批用地的地積比由平均5至6倍，提升至6.5至7.5倍，可供發展的樓面面積將可增加約20%；若以單位計，理論上可將原來22.6萬個單位，增加4.5萬至27.1萬伙。

劉國勳指，在已規劃項目提高地積比，總好過等「生地變熟地」，又指市區舊樓若再配合強拍門檻下降，在加快市區重建方面起雙重起用，他相信兩項措施有機會在《施政報告》着墨。