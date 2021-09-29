01消息｜政府擬放寬強拍門檻　「拔釘」加快舊區重建　恒地最受惠

本港房屋問題嚴峻，特首林鄭月娥下月發表任內最後一份《施政報告》，土地房屋問題成為重中之重。消息指，政府有意修訂俗稱「強拍條例」的《土地（為重新發展而強制售賣）條例》，放寬樓齡達50年或以上的舊樓強拍門檻，由現時須集齊八成業權降至七成半，甚至七成，有助市區重建之餘，亦加快發展商收購步伐，「拔除」釘子戶阻延因素。



財團收購舊樓屢遇釘子戶

政府對上一次修訂「強拍條例」是2010年，就三類地段訂明較低的強制售賣申請門檻，包括樓齡達50年或以上的樓宇、地段上每個單位均佔業權份數10%以上，以及30年樓齡以上的工業大廈，由須集齊九成業權降至八成，當年修例由時任發展局局長林鄭月娥推動。

消息指，政府正研究進一步降低申請強拍門檻，由目前集齊八成業權降至約七成半，以加快舊樓重建步伐。現時財團收購舊樓往往因為遇上「一個半個」釘子戶，令整個項目未能達到強拍門檻，令重建無了期延後。

其中，不少舊樓群的地舖屬商業用途，其價值一般較樓上住宅單位高，又或地舖所佔之業權份數較樓上之住宅單位多，故收購舊樓時，有機會因為地舖業主拒絕遷出或「開天殺價」，拖延整個重建步伐。

恒地擁最多舊樓重建項目

近年市區土地新供應短缺，不少財團透過收購舊樓增加土儲，要數舊樓重建最多的發展商，非恒基地產莫屬。根據恒地2021年中期報告，集團在併購市區舊樓業權進展良好，除已開售項目外，已購入八成以至全部權益之自佔樓面面積合共為370百萬平方呎。若政府決定降低強拍門檻，可說是發展商「佳音」。

民建聯立法會議員劉國勳接受查詢時表示，聽過《施政報告》很大機會公布放寬強拍門檻至七成，他指目前部分舊樓伙數少，只要有一、兩戶拒絕收購，便難以達到八成門檻，認為降低門檻有助加快舊區重建，更新市區，但強調要符合一定的樓齡規定及條例原意。

翻查資料，目前本港約有3,700幢樓齡已達50年或以上的舊樓，當中不少樓宇欠缺維修及保養，出現結構安全隱患。