十一國慶｜法治指標升至91.83分　鄭若驊：暴亂後法治根基仍雄厚

律政司司長鄭若驊發表網誌，指今天（1日）是中華人民共和國成立七十二周年的大日子，稱國家經過了多年的努力和自強不息，克服無數嚴峻的考驗和挑戰，已走向繁榮富強，成就舉世矚目。

鄭若驊稱回歸後，本港法治的國際排名一直穩步上揚，根據世界銀行的世界管治指標，本港法治指標回歸前在1996年只有69.85分，不過自2003年起已一直維持在90分以上，「就算在2019年經歷了一連串的暴亂，依然獲得91.35分」，去年則獲91.83分。

鄭若驊稱：「再一次證明香港的法治根基雄厚，而我們在維護法治方面的努力亦獲得國際社會肯定。」



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可助力國家推動涉外法治工作

鄭若驊在網誌指，香港回歸後，「在國家全面貫徹落實『一國兩制』以及《基本法》的保障下」，法治指標由1996年的69.85分，上升到2000年的74.75分，自2003年起更一直維持在90分以上，去年評分則高達91.83分，「再一次證明香港的法治根基雄厚，而我們在維護法治方面的努力亦獲得國際社會肯定。」

鄭若驊引述國家主席習近平指，必須要推進全面依法治國，以及推進國內法治和推動涉外法治工作，她指「依法治國」是堅持和發展中國特色社會主義的本質要求和重要保障，認為香港在這方面可以積極配合。

鄭若驊續指律政司將繼續在建立國際法律人才庫方面發揮所長，助力國家研究不同法系的能力和推動涉外法治工作，為達至2035年全面推進依法治國的目標出一分力。

內地兩個百年目標具重要意義

鄭若驊提到，中國提出兩個一百年的政策目標，包括全面建成小康社會和全面建成社會主義現代化強國，形容兩大目標對實現中華民族偉大復興的中國夢，具有重要意義，又指國家科技隨着經濟發展日漸壯大，成功提升自主創新的能力，讓科學家精神及愛國精神得以弘揚，是打好關鍵核心技術攻堅戰的重要一環。

早前國家神舟十二號飛船三位航天員順利完成空間站階段的首次載人飛行任務，體現了國家在航天科技事業上不斷開創先河，讓全球華人感到驕傲。

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