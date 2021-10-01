十一國慶︱李家超指中式步操體現主權　國安法落實今年特別激動

今年國慶金紫荊廣場升旗禮，護旗方隊及儀仗隊以中式步操進場，其後才轉用英式步操，是繼今年七一升旗禮後第二次。政務司司長李家超發表網誌，形容是充分體現了國家主權。他稱今年感覺特別深刻和激動，原因還包括選舉制度獲得完善，之後首場選舉又成功舉辦，反映社會安全穩定。



李家超指國慶日提醒了大家，國家觀念和安全的重要性，認為未來要加強培育青年的國家觀念及愛國意識。



李家超表示，國家一直都是香港的堅強後盾，《香港國安法》立竿見影，令香港回復安全穩定，而選委會選舉落實了「愛國者治港」，為香港長治久安奠下了堅實的基礎。所以今年國慶感受特別深，形容升旗一刻，國歌嘹亮唱響，場面莊嚴肅穆，振奮人心。

他又稱各區慶祝活動熱烈，多區掛滿國旗和區旗，氣氛熱情高漲。政府會加強推動培育青年的工作，尤其在國家觀念及愛國意識方面，不同政策局和部門都肩負重任，要讓青年人建立國家觀念和正確價值觀，成為貢獻國家和香港的人。