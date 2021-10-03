施永青批新選舉制度競爭少　曾鈺成：確保愛國者治港後可爭取提升

中原集團主席施永青、香港政策研究所副主席曾鈺成今日（3日）出席青年議會論壇。施永青直言對新選舉制度不滿意，認為競爭比過去少，但認為民主派未來有空間往上爭取更多空間。

曾鈺成則指，在保證了「愛國者治港」的前提後，政治人才可以爭取提升競爭空間。



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青年議會今日舉行新一屆就職典禮及「新世代香港政治人才如何找到定位」論壇。施永青認為，要投身政治，一定要掌握了解自己身處的時代和空間背景，清楚歷史朝向，否則不會有成果。

他說，曾與反對派、非建制朋友交談，「我從一開始就跟他們說，『五大訴求』這些目標，不是在議會內爭取到。」他認為在香港參加議會下的政治活動，一定要先認同憲政基礎，即《基本法》及「一國兩制」，如果連這一點也不接受，堅持要「推翻一國兩制」或者「結束一黨專政」，去議會是「死路一條」。

對於改革後的選舉制度，施永青直言不滿意，「連評論的興趣也沒有」。他認為最新的政治制度目的是讓中央安心，不會選出無法接受的人選，但直言與之前的選舉制度比較，投票人的選擇權窄了，形容中央為了達到篩選愛國者的目標，放棄了其他目標，又認為有民眾參與的制度是必須的。

對於改革後的選舉制度，施永青（左二）直言不滿意，直言不滿意到「連評論的興趣也沒有」。（潘希橋攝）

他又重提多年前「佔中」期間，當局根據「831」人大決議的方案，認為當年中央曾給出一人一票的方案，是「非常難得」，惟因「反對派」最終未能成事。他認為，2014年的人大「831」決定，反映了香港未來選舉制度的空間，因此民主派仍然可以在現有基礎上，慢慢爭取提高選舉制度的民主成分。

立法會前主席曾鈺成指，完善選舉制度的初心是保證「愛國者治」港，有此基礎後，可以提升競爭，承認目前選舉制度下的競爭是較以前少。他強調新制度下，參選人並非高舉愛國旗號便能進入議會，仍然需要具備各方面的能力。

曾鈺成認為，在保證了愛國者治港的前提後，政治人才可以爭取提升競爭空間。（鄭子峰攝）

另外，青年議會今日舉行常務理事會就職典禮，民政事務局局長徐英偉在致詞時肯定青年議會多年工作，讚賞對方致力為青年解決學業、就業及創業問題，他盼望青年議會未來能引領香港青年投入粵港澳大灣區建設，融入國家發展大局。

蟬聯會長一職的冼漢迪表示，新一屆理事將繼續秉持信念完善會務，舉行更多有意義的活動。