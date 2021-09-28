選委會選舉︱曾國衞：完善選舉制度十足含金量　選委應樹立大局觀

選舉改制後首場選委會選舉已在本月19日舉行，政制及內地事務局局長曾國衞接受《紫荊》雜誌訪問時表示，選委會選舉是完善選舉制度後經歷的第一次測試，他形容為一塊「試金石」，能測試出經完善選制度的十足「含金量」。

曾國衞又指，設立資格審查委員會後，為選舉把好第一道關口，早前立法會前議員鄭松泰登記為當然委員被裁定無效，加上喪失議員資格，可充分彰顯資審會執行「愛國者治港」原則，秉持「零容忍」態度。



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曾國衞：國安法及完善選舉制度令港「由亂轉治」

曾國衞在訪問中提及，中央落實《港區國安法》和完善選舉制度的「組合拳」，成功扭轉亂局，令香港社會迅速重國正軌，「一些外部勢力的代理人、反中亂港組織也逐一被瓦解，《蘋果日報》停刊，教協、民陣、支聯會、職工盟等相繼宣布解散或被調查」，強調是《國安法》令香港「由亂轉治」，亦是「組合拳」的第一步。

政制及內地事務局局長曾國衞指國安法及完善選舉制度令港「由亂轉治」。（羅君豪攝）

曾國衞認為，重新構建選舉委員會及賦予選委會新職能，是特區整個管治體制的基石，為立法會和行政長官選舉提供最堅實的制度保障。他亦希望新選出的選委可符合三方面要求，第一是充分發揮其界別的代表性，令各階層、界別的聲音能在管治架構中得到全面反映和充分代表。

稱選委應樹立大局觀念、堅守選舉制度核心

另外，曾國衞認為選委要樹立大局觀念、國家意識，多從行業與社會的長遠發展，以至社會利益和國家全局利益出發，確保提名和選出的立法會議員和行政長官，具有團結不同利益群體的能力和質素。

最後，曾國衞稱選委應堅守完善選舉制度的核心，堅決落實「愛國者治港」五項原則，堅持愛國者管治能力的五個標準，將維護國家主權、安全和發展利益放在首位，以實際行動踐行「一國兩制」初心，確保管治權能掌握在愛國者手中。他強調，政制及內地事務局將全力以赴籌備未來兩場選舉，確保選舉公平、公正和廉潔，「為優化和發展香港民主制度添磚加瓦。」