區議員宣誓｜新界西今日壓軸宣誓　涉40名民主派　包括鄺俊宇

新界西區議員壓軸今日（8日）宣誓，涉及荃灣、屯門、元朗、葵青和離島五個區議會，區議員下午陸續到達北角社區會堂，包括涉及初選案的民主黨鄺俊宇。

元朗區議員張秀賢在facebook表示，由於要進行手術，故已向民政事務局局長徐英偉申請延後宣誓，並已附上醫療紀錄和證明。



劉卓裕不擔心反國安法而遭DQ

荃灣區議員劉卓裕稱，宣誓過程順利，被問到曾在《港區國安法》生效前聯署反對立法，會否擔心被DQ？劉卓裕指，當時國安法仍未實施，對此感疑惑屬合理，強調有其他聯署的議員都通過宣誓，故不太擔心。屯門區議員張錦雄稱，早在參選時已簽署確認書效忠特區，今日進行宣誓是履行議員責任，能否留下要視乎當局決定。

對於屯門區議員王德源和潘智鍵拒絕宣誓，過往與二人同屬屯門社區網絡的屯門區議會副主席黃丹晴，表示尊重他們的決定，又指屯社網的解散並非為了讓其通過宣誓，強調大家各有路向，故組織未能繼續運作。

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元朗錦田區議員李頌慈於宣誓前在Facebook表示，不會出席宣誓儀式，相信其任期將到此為止，「並無太多想要交代，只想好好祝福各方好友，不論於任何地方，任何身份，希望大家平安順利」。

連同青衣郭子健、屯門王德源及潘智鍵，累計有4人表明拒絕出席宣誓儀式。按先例，將於今日被宣布須即時離任。已完成宣誓的港島、九龍及新界東區議員，共有33人宣誓後被裁定無效。