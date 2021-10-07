新西區議員宣誓前夕　屯門社區網絡宣布解散　最高峰有5名區議員

新界西區議員明（8日）宣誓，由屯門區議會副主席黃丹晴擔任創會召集人的屯門社區網絡（屯社網）宣布解散。黃丹晴及署理主席羅焯勇形容，解散是「無奈為勢所逼」，指屯社網經已失去可繼續堅持初衷的能力及空間，故即日起宣布解散，並遣散所有成員。



稱已失去堅持初衷的能力及空間

屯社網於2016年1月成立，4名成員於前年區議會選舉成功當選，晉身屯門區議員行列，包括黃丹晴、潘智鍵、曾振興及王德源，因初選案還柙的屯門前區議員張可森於去年3月加入，屯社網最高峰共有5名屯門區議員。潘智鍵和王德源日前辭任區議員，並退出屯社網。

黃丹晴及羅焯勇發聲明，指屯門社區網絡成立至今已超過5年，一直希望能與50萬屯門街坊一同努力，創造屯門更好的未來，「在各個選舉中我們有幸得到各位信任，讓我們得以獲得民意授權，為屯門人奮鬥更多」。

二人形容，解散是「無奈為勢所逼」，指屯社網經已失去可繼續堅持初衷的能力及空間，故即日起宣布解散，並遣散所有成員。二人感謝過去及現在所有支持過屯社網工作的香港人，又說：「本會的歷史也許要就此終結，但香港人的歷史責任卻遠遠未有完成。希望每一個以屯門為家的屯門人都可以繼續堅持下去。我們必將在黎明再現的屯門重聚。」