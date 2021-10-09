港大限10.13移走國殤之柱　雕塑家警告損毀或索償：未放棄擁有權

香港大學要求支聯會下周三（13日）下午5時前移走「國殤之柱」，否則將視為放棄，港大其後將不考慮支聯會未來就「國殤之柱」提出的任何要求。製作「國殤之柱」的丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiøt ）於當地時間周五（8日）發公開信，指自己從媒體報道得知有關消息，對未有收到任何官方通知感到困惑（baffled）。



高志活指，他向香港借出「國殤之柱」作永久展示之用，協議內容包括由支聯會及香港大學管理，由他們負責永久展示雕塑的成本，以紀念 1989 年天安門廣場事件。他強調，他在海外展示之雕塑，若未簽訂任何買賣合約或收取款項，原則上仍屬他本人所擁有，又稱如雕塑被損壞，港大要承受被索償的風險。



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高志活：與港大有協議永久擺放

高志活提到，1998 年「國殤之柱」被豎立在港大黃克競樓平台，他理解校方當時承諾在雕塑旁邊興建一個小型紀念花園，「我對此協定有清晰的理解。」他又稱，他2013 年曾親自到港修復「國殤之柱」，當時港大校方知悉有關情況，並同意他和支聯會於港大黃克競大樓平台永久擺放「國殤之柱」。

高志活強調，「國殤之柱」是極為珍貴的藝術品，放置 24 年後可能已變得脆弱，如果由非專業人士移走，很大機會對雕塑造成無可修補的損壞；如雕塑被損壞，港大要承受被索償的風險。