港大劃死線：10.13須移走國殤之柱　支聯會籲顧歷史責任

香港大學向支聯會及清盤人蔡耀昌和鄧燕娥發出的信件，要求支聯會下周三（13日）下午5時前移走「國殤之柱」，否則將視為放棄。港大其後將不考慮支聯會未來就「國殤之柱」提出的任何要求，會在認為合適的時間以合適的方式處理「國殤之柱」，不另作通知。



蔡耀昌代表支聯會去信港大校長張翔，指「國殤之柱」的豎立，是經港大學生全民投票通過，校方其後應要求協助豎立雕塑。他認為過去廿年的行事標準不應改變，港大有歷史責任及社會使命，雕塑的豎立體現了大學對自由及公義的堅持。蔡同時校方澄清信中「合適的方式」是否代表有計劃移除雕塑。



港大指死線前不搬走視作放棄

港大透過律師信指出，留意到蔡耀昌月初接受傳媒訪問時，聲稱支聯會是雕塑的擁有人、或屬依法交涉的對象，故要求支聯會即時與港大管理處聯絡，安排移離雕塑，限期定於下周三，屆時如未移走，將視之為放棄。

蔡耀昌指，港大要求短時間移走並不合理，認為港大作為一個有言論及學術自由的空間，有責任保留「國殤之柱」，期望校方依據過往20多年的行事標準，繼續容許「國殤之柱」在校園豎立。他又要求校方下周二前回覆，以便支聯會考慮進一步行動。

高約7米的「國殤之柱」由丹麥雕塑家高志活製作，回歸前由港大學生會移入校園，其後經學生投票通過，永久擺放在黃克競樓平台位置。蔡重申，港大2010年進行百周年校園擴建，也徵得支聯會及學生會同意才移動位置，認為校方有責任維持過去廿年的處事方式，沒理由作出改動。