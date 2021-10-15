林鄭：都會區選址北部因「無得揀」　經濟引擎定創科因有深圳

特首林鄭月娥上周發表任內最後一份施政報告，提出建立並發展北部都會區。她昨日（14日）接受內地傳媒訪問時重提都會區的構想，指自己「其實係無得揀」，因為本港不少地方已發展，即使沒有北部都會區，本港未來十幾年的人口遷移，都會向新界北部發展。



林鄭又提到，北部都會區將以科技創新為主要經濟動力引擎，正是因為本港與深圳近年的合作以創科為主，以中央去年支持香港與深圳「一河兩岸」發展構想而來。



2021施政報告北部都會區（01研數所製圖）

林鄭月娥接受內地傳媒《南方Plus》的訪問時，回應北部都會區選址原因：「其實係無得揀，香港（面積）就1,100平方公里啦，但因為我們地理環境很多山，我們都好喜愛我們啲山同郊野公園，歷史上我哋都「近住」喺南邊發展，因為香港島嘛，然後九龍、然後新界，所以喺市區都已經發展得七七八八，除非做舊區更新，唔係無乜新嘅土地。所以即使無提出北部都會區咁大嘅發展策略呢，我哋未來十幾年嘅人口遷移，都係去新界北部。不過我就覺得佢唔應該被視為只係一個新界嘅北部去滿足我哋居住嘅需求，應該成為另一個都會。」

林鄭強調，都會區需要綜合性，包括經濟引擎、就業機會、文化、藝術、生態等，而她相信北部本身有這些資源，只是欠缺規劃上給予的經濟動力，而今次定位以科技創新為主正是因為有深圳，提到香港與深圳已有多年的合作關係，而且近年都以創新科技為主，中央去年亦支持香港與深圳「一河兩岸」，故北部都會區亦是以這合作為基礎構想而來。

北環線擬建支線往皇崗及東延線往新界北新市鎮。(《北部都會區發展策略》圖片)

林鄭盼香港帶動大灣區對外推廣 發展十四五規劃八大中心

林鄭又表示，香港作為大灣區的中心城市，在專業服務發展上較成熟，希望可帶動大灣區對外推廣，提到大灣區的總體生產總值高於澳洲，需要更踏上國際舞台，吸引外資及科研人才落戶大灣區。

林鄭重申，施政報告提到經濟方面要融入國家發展大局，而大灣區九市更是重要平台，會按十四五規劃給香港的八大中心工作。