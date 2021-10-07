施政報告｜劉國勳倡改法例及壓縮審批　讓北部都會區10年見雛形

特首林鄭月娥昨日（6日）發表任內最後一份《施政報告》，其中房屋土地政策為重頭戲，當中提到「北部都會區」發展。民建聯立法會議員劉國勳今日（7日）在出席電台節目時推算，連同其餘新擴展計劃，至少需要20年時間方完成都會區工程，直言：「呢個時間我自己覺得太慢，都仲係用緊過去傳統城規或者係審批流程。」劉建議當局可以透過更改法規或縮減審批程序，令都會區可以在10年左右見雛形，15年可成熟運作。



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施政報告中提出「北部都會區」發展計劃，都會區面積達300平方公里，包括天水圍、元朗及粉嶺／上水等已發展新市鎮，以及古洞北、粉嶺北、洪水橋／厦村、元朗南、新田/落馬州、文錦渡等新發展項目，並擁有 7 個跨境陸路口岸。

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劉國勳形容計劃需時「有數得計」 至少要20年時間

民建聯立法會議員劉國勳今日（7日）在出席電台節目時直言，新發展區計劃落成時間有數得計，以古洞北及粉嶺北新發展區為例，主要工程於2031年竣工；洪水橋及廈村新發展區則料於2038年完成。他推算連同其餘新擴展計劃，至少需要20年時間方完成都會區工程，直言「呢個時間我自己覺得太慢，都仲係用緊過去傳統城規或者係審批流程。」因此，他建議當局可以透過更改法規或縮減審批程序，令都會區可以在10年左右見雛形，15年可成熟運作。

民建聯立法會議員劉國勳推算連同其餘新擴展計劃，至少需要20年時間方完成都會區工程。（資料圖片／羅君豪攝）

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鐵路項目考慮引入競爭 劉國勳：邀請內地公司南下參與

報告中亦提到，整個都會區會以鐵路作主要骨幹，當中涉及5個鐵路項目。劉國勳表示，過去一直提倡基建先行，但基建和配套一直滯後，例如於2008年討論新界東北發展時，應同步規劃北環綫，但最終全條北環綫工程需於2034年方落成，形容速度太慢。他建議，當局在發展都會區鐵路項目工程時，可考慮引入競爭，例如邀請內地公司南下參與，以加快興建速度。

2008年討論新界東北發展應同步規劃北環綫，最終成條北環綫2034年先落成，速度太慢，日後發展都會區鐵路項目工程時，可考慮引入競爭，例如邀請內地公司南下參與，加快興建速度。 立法會議員劉國勳

《北區都會區發展策略》提出「雙城三圈」的概念，當中包括「深圳灣優質發展圈」、「港深緊密互動圈」、「大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈」。（報告書圖片）

公私營房屋7:3或6:4比會較理想

「北部都會區」發展計劃連同區內現有的39萬個住宅單位，預計屆時整個發展區可提供90.5萬至92.6萬伙單位，容納約250萬人居住。在都會區的公私營房屋比例上，劉國勳認為，以「六四」或「七三」比形式分配，會較理想。

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都會區計劃中提倡收回700公頃私人濕地和魚塘，劉國勳指，過去一直強調需要平衡發展及保育，但現時「（政策）係字面上面做咗保育，但實際冇投入資源」。至於收地方面，他就指當局「最難係點樣先安置後興建」，但現行政策下，寮屋住戶可以透過房協提供「免資產審查」的專用安置屋邨單位，形容現時「新界北啲人比較願意配合收地同上樓」，地區及議會人士協助政府在相關工作上協調和統籌，相信收地程序不會太複雜。