人大常委下周開會無涉港議程　譚耀宗被禁出席：港現源頭不明個案

全國人大常委會本月19至23日於北京召開例行會議，全國人大常委譚耀宗表示，由於香港近期出現一宗源頭不明個案，昨日（15日）接獲國家防疫控制辦公室通知，不批准他與另外三位列席代表出席會議。



譚耀宗回覆《香港01》查詢時表示，今次會議應該沒有涉港議程。他指內地非常重視源頭不明個案，又透露已非第一次因疫情原因未能赴京開會，去年曾改以視像形式在港開會。



上次會議因議程有《反制裁法》而成行

原定兩日後啟程的譚耀宗，透露今年8月中全國人大常委會例會，已經被內地建議不要出席，「但當時我話有香港議題，一定要出席，可能這次冇香港議題，所以唔批准我出席會議。」該次例會其中一項議程，正是審議將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，譚指因而有特別安排，港區只有他一人出席，未有其他人列席，但該議程最終擱置未有表決。

倡逐步免檢通關 設限制及配額

譚耀宗指內地疫情防控極為嚴謹，香港一有變化，特別出現源頭不明個案，內地一方會更加收緊。本港長時間「清零」後重現不明個案，譚指觀乎香港情況，要與內地通關不容樂觀，坦言一有個案就對通關造成極大障礙。

他指香港與內地已長時間隔離，對民生及商業往來造成很大影響，認為兩地政府「始終要諗個辦法出嚟」，建議在有限制和配額下，逐步容許回內地免隔離通關，但只限以探親、商務或特殊理由提出。

健康碼須與內地結合具追蹤功能

譚耀宗具體舉例，「譬如打兩針、甚至打三針，呢個要求就肯定嘅啦；或者要驗埋抗體，事前要做埋核酸檢測。另外提前申報，好似澳門咁提前14天申報。」而箇中最關鍵是設立「健康碼」，而且必須與內地的健康碼結合、有追蹤功能。譚解釋，內地很關注要掌握到這些資料，因為一旦有疫情，才可以追蹤到密切接觸者及受影響人士。

他稱港府必須謹慎處理源頭不明個案，盡力找出源頭，以及通報內地，讓對方了解香港防疫情況，又指農曆年是重要節目，希望此前可以有限度有條件免檢通關。