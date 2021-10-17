台書《八國聯軍乃正義之師》被指違國安法　誠品香港全線下架

誠品書店售賣的台灣書籍《八國聯軍乃正義之師》，今日（17日）被《大公報》頭版批評「美化侵略者」、「為侵略者粉飾」，據報誠品香港已將有關書籍下架。



誠品香港。（資料圖片）

稱八國聯軍「為解人道危機」攻佔北京

根據「Readmoo讀墨電子書」網站簡介，《八國聯軍乃正義之師》一書挑戰1900年八國聯軍之戰乃「國恥」的史觀，反指「八國聯軍是一場救援行動，而不是侵略行為」、「當時的中國百姓大多感謝八國聯軍的佔領行動」、「辛丑條約不是戰爭的和約，而是賠償的合約」、「八國聯軍間接導致了共和中國的最終誕生」。

該書更稱，八國聯軍是「因為人道危機而不得不興的仁義之師」，聯軍攻佔天津、北京，解使領館之圍，平息暴亂，整頓治安，拳匪（按：指義和團）的紅色恐怖、清廷的「滅洋」屠戮方告終結，社會才由亂入治。

劉淇昆所著的《八國聯軍乃正義之師》。（台灣誠品網站圖片）

作者被質疑無歷史相關學歷或工作經驗

據書籍簡介，作者劉淇昆又名劉秉和，出生在中國北京，父母皆是知識分子，1957年「反右」運動中均被定為「極右」，從此全家蒙受苦難。毛時代結束後赴香港定居，1988年移民加拿大，定居在溫哥華，修讀電腦專業，畢業後長年從事電腦軟件設計、開發工作，直至退休。簡介未有提及劉有歷史相關學歷，只表示其「興趣廣泛；對中外歷史均有涉獵」。

關注親建制媒體動向的fb專頁「追蹤黨媒」指，閱覽過後認為該書並非用史料鋪陳論點，而是「以主觀評論拼湊史料」，例如「將孫中山向西方國家呼籲」當成「孫中山認同八國聯軍是正義之師」；花兩頁寫「如果八國聯軍輸了會令中國大倒退」，但全為假設而非分析。

建制質疑違國安法促徹查

《大公報》今日（17日）頭版標題稱「誠品賣毒書」，稱書籍「美化侵略者」、「為侵略者粉飾」，並引述北京交通大學法學院兼職教授傅健慈指，該書涉嫌違反《港區國安法》。據報道，相關書籍已於誠品香港全線下架。

多名建制派在社交網狠批書籍，經民聯立法會議員梁美芬表示，「八國聯軍當年在中國的劣行罄竹難書，沒有任何可以合理化甚至美化他們侵略別國的暴力行為」，質疑誠品書店是否符合辦理書店的專業能力，以及是否具備判斷哪些書籍可以上架的能力，若上架該書帶有政治目的，扭曲事實並傷害國家，書店需要負上法律責任，要求特區政府加強對出版書籍的監督。

民建聯立法會議員葛珮帆則指，對於該書內容感到「震怒」，是「惡意歪曲歷史、醜化中國，令人憤慨」。她指，近日陸續收到市民向其投訴有關書籍，「一百幾十個投訴都有」，據其了解已有人向警方國安處舉報及向誠品書店投訴。民建聯陳克勤指：「該書歪曲事實、篡改歷史、美國八國聯軍侵華的惡行、抹黑國家，挑起仇恨、撕裂社會，執法部分應調查有否違反《香港國安法》！」