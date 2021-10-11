建制大讚李百全「一夫當關」　邵家輝：港台節目近排睇落舒服好多

廣播處長李百全今年3月上任後，多個皇牌節目被抽起或暫停製作，晚上黃金時段又改播內地國劇等節目。多名立法會議員大讚李百全表現，自由黨邵家輝形容港台節目「近排睇落舒服好多」；新民黨葉劉淑儀更指，李百全掃除了港台以往歪風，建議各部門要多找幾個像李百全的官員。



葛珮帆：要俾啲掌聲港台 何君堯稱「聽唔到」

立法會資訊科技及廣播事務委員會今日舉行《施政報告》政策簡報會，多個議員談及港台運作，大讚廣播處長李百全。邵家輝指，港台節目「近排睇落去舒服好多」，認為港台向員工發出《香港電台編輯政策及流程》，能引導員工知道「乜嘢講得，乜嘢唔講」，又指《鏗鏘集》找他訪問，他亦有接受，「應該講嘅，就繼續講」。

民建聯葛珮帆亦稱讚港台，「呢段時間做得好好」，應予掌聲。委員會主席何君堯隨後笑稱：「聽唔到有掌聲喎」，葛珮帆聞言即鼓掌。新民黨葉劉淑儀在會上提及政府架構重組，指政府不是增加職位和人手就能解決問題，認為最緊要是找對的人，例如港台找到李百全，「人人都讚佢」，「（李百全）掃除所有（港台）歪風，一夫當關搞掂，做多幾個李百全就得，有承擔、肯做嘢就得。」

商務及經濟發展局局長邱騰華。（鄭子峰攝）

邱騰華：一直安排最好人選出任相關崗位

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，在政府工作崗位上，人與制度同樣重要，以港台為例，管理層改變後有很不同的局面，但根據港台《約章》，港台作為政府部門及公共廣播機構的角色不變。

他又指，當局花半年時間檢討港台的制度，特別是編輯流程以及個案處理方面，汲取了很多經驗，但人手編配並非單打獨鬥，當局一直安排最好人選出任相關崗位，亦有人員負責支援，會繼續做好人事安排及完善制度。