林鄭骨折︱為何政要入院總是瑪麗？　港大名教授設私診甚受歡迎

行政長官林鄭月娥周一（18日）晚上在禮賓府跌倒，經醫生檢查後，證實右手手肘輕微骨折，在瑪麗醫院留醫觀察一晚後出院。

或許心水清的讀者會留意到，高官名人遇有傷病時，經常到瑪麗醫院求醫。事實上，瑪麗醫院除地理上相對接近政府總部和禮賓府外，特別之處在於有許多知名的港大醫學院教授應診，甚受「歡迎」，因此不時會接待政要。



▼林鄭今早離開瑪麗醫院 感謝傳媒關心▼



瑪麗為港大教學醫院 多位權威教授私診

瑪麗醫院是香港大學李嘉誠醫學院的教學醫院，院內除提供公立專科門診服務外，亦提供私家專科門診服務。私家專科門診由認可的香港大學教授、瑪麗醫院醫生及臨床心理學家提供服務。

在瑪麗醫院私家門診醫生名單中，有多位著名的港大醫學院教授應診，如腸胃及肝臟科權威黎青龍教授、肝膽胰外科的盧寵茂教授、港大矯形及創傷外科學系講座教授及系主任張文智等。也因如此，很多時高官或名人如有身體不適，都會到瑪麗醫院求醫。

翻查資料，前政務司司長張建宗前年8月接受鼻腔囊腫治療時，正是到瑪麗醫院接受電療；食物及衞生局局長陳肇始任官期間至少三度跌傷，其中前年3月一次導致輕微骨裂，也是在瑪麗醫院接受醫治。全國政協副主席、前特首董建華近日因心臟問題接受手術，也是到瑪麗醫院。本月傳出因心臟病入院的國安法指定法官、總裁判官蘇惠德，同樣留院瑪麗醫院深切治療部，並在該院接受心臟移植手術。

瑪麗醫院。（資料圖片）

過往曾洩漏高官病況惹爭議

不過受高官「歡迎」之餘，由於高官名人的健康狀況往往會成為市民大眾和傳媒的焦點，而院方一般會基於病人私隱拒絕透露，但偶有「漏網之魚」。過去，瑪麗醫院曾爆出高官病況被率先披露的爭議。

例如2011年3月，時任商務及經濟發展局局長劉吳惠蘭因連續請病假多天，引起傳媒注意。其後，報章揭發她正於瑪麗醫院接受一項切除結腸癌的手術，劉吳惠蘭同年4月以健康理由辭任局長。

1998年4月選舉委員會界別分組選舉期間，時任律政司司長梁愛詩未有前往法律界界別分組投票站投票，引起傳媒關注。政府當時發新聞稿指，梁愛詩因「腸胃病」入院及「大腸手術成功」。不過，梁愛詩接受手術翌日，兩份報章獲得梁愛詩病歷傳真，得悉梁愛詩患上結腸癌，而非政府所公布的「腸胃病」。

一名研究室助理因未獲授權列印了梁愛詩電腦掃描報告並傳真至報館，事後被控不誠實取用電腦，被判入獄半年，經上訴後改判100小時社會服務令。