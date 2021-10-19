林鄭骨折︱現屆政府女高官多災難　鄭若驊、陳肇始均曾跌倒傷手骨

行政長官林鄭月娥昨日（18日）晚上在禮賓府跌倒，右手手肘輕微骨折，現時按醫生建議，於瑪麗醫院留醫觀察。其實除林鄭月娥外，現屆政府中，亦最少有兩名女高官因跌倒致手部骨折，分別是律政司司長鄭若驊及食物及衛生局局長陳肇始，其中陳肇始手腕昨日出席活動時仍需包紮。



律政司司長鄭若驊2019年11月14日於倫敦出席特許仲裁學會所舉辦的講座「Alexander Lecture 2019」期間，遭數十名反對修例示威者包圍，混亂中鄭若驊跌倒，由工作人員護送離開。

鄭若驊左手手腕受傷，事後指醫生稱傷勢為「comminuted intra-articular distal radius fracture with subluxation」，即前手臂有骨折，手腕有部分脫位，需要進行手術，以一片鈦金屬片和螺絲來固定骨折的地方，又稱醫生指，其左手功能需3至12個月才能完全恢復。

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手術後，鄭若驊轉往北京就醫，至2019年12月3日始返港。當時鄭被問及為何不返港就醫，她表示往北京是大使館安排，「安排我返回國家。」

陳肇始至少三度跌倒受傷

食物及衛生局局長陳肇始亦至少三次因跌倒致手部受傷。早於2015年10月，時任食衞局副局長的陳肇始健身時失平衡跌倒，右手虎口位舟骨骨裂，要以護腕固定。2019年3月，陳肇始出席公開活動期間於升降機跌倒，有輕微骨裂並觸及手腕舊患，需要到醫院為右手打石膏，需缺席醫療管理學會學術會議。

至今年6月，陳肇始出席立法會大會時，被發現左手腕及手臂紮上繃帶，新聞秘書回覆傳媒時指，陳肇始意外跌倒，但不影響日常工作。陳肇始7月出席活時，指是因辦公室廁所地面濕滑，不小心跌倒。至昨日陳肇始與林鄭月娥出席活動時，其左手手腕仍需包紮。