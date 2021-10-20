通關｜蔣麗芸倡邊界設國際安心食品城　田北辰促收緊領事免檢

立法會今日（20日）舉行大會，自由黨批發及零售界議員邵家輝就「把握內地擴大內需帶來的機遇」提出口頭質詢。民建聯蔣麗芸提到，內地政府在5個城市建立國際消費中心，出台一連串政策，其中有900間旗艦店登陸上海，無可否認令本港零售界有所擔憂。她建議與不在國際消費中心之列的深圳合作，在本港邊界建立國際商品城或國際安心食品城，吸引內地和東南亞旅客。



▼立法會議員接種流感疫苗▼



林健鋒促推兩地通用健康碼

邵家輝指，特首林鄭月娥在今年7月答問會上承諾，請求中央將內地居民可帶回內地的在港購買物品總值的免稅上限，由現時人民幣5,000元提高至人民幣10萬元，與海南離島旅客免稅購物額度看齊，他問及有關工作進展為何。

商務及經濟發展局局長邱騰華指，有關措施須考慮很多因素，例如會否引起市民非常關注的水貨問題，認為本港旅遊業的吸引力不止於消費，認為本港各行業提出一籃子服務、多元旅遊體驗、旅遊景點等，吸引海外旅客來港。

經民聯林健鋒指，政府常稱內地擴大內需為本港帶來很多商機，但指本港至今仍未能與內地通關，香港商界未能真真正正到內地接觸當地居民，指與內地通關是頭等大事，既然要對接內地防控措施，反問為何不能真真正正採用兩地通用的健康碼系統，「點解做得咁慢？」

林健鋒又指，英國早前更新入境規定，要求入境人士的疫苗接種紀錄，提供出生日期等資料，特區政府馬上配合，反問：「有啲嘢做得咁快，有啲又做得咁慢？」

邱騰華：豁免檢疫權在李家超

實政圓桌田北辰指，內地政府及專家在通關問題上，最關注的是本港豁免檢疫名單，指上次影星Nicole Kidman事件是由商經局負責，形容「過咗唔想再提」。他認為有需要收緊豁免檢疫名單，指本港有百多個領事，能否將每個領事館的豁免檢疫限額減至兩至三個，「唔好一個領事畀十幾廿個quota ？」

立法會主席梁君彥指林健鋒、田北辰的發言離題。邱騰華指，599章賦予豁免檢疫權力，權在政務司司長，不同政策局經考慮所屬政策範圍的申請，決定是否支持豁免個別個案，強調本港政府一直並無放鬆「外防輸入」措施。