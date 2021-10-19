通關︱梁振英批有人「阻住地球轉」礙健康碼　將簡單事情複雜化

香港與內地通關問題近日成為焦點，港府其中一個研究方向是讓港人自願申報行蹤，但全國人大常委譚耀宗直言內地不會接受。全國政協副主席、前特首梁振英今日（19日）於社交網撰文，指任何人要進入邊界的另一方，都必須滿足對方的入境要求，這是常識，因此要進入內地要免隔離，最直接了當的做法就要用內地的健康碼。

他指如不喜歡大可不去內地，無謂「阻住個地球轉」，又批評有人將簡單事情複雜化。



引「爺孫騎驢」：誰騎驢關旁人什麼事？

梁振英指，「通關」一事，說複雜可以把它搞得很複雜，說簡單也可以很簡單，「任何人要進入邊界的另一方，都必須滿足對方的入境要求，例如進入美國，先要辦簽證，下機前要填又多又複雜的申報表，向美國政府提供不少『私隱』資料，不喜歡怎麼辦？可以不去美國。這種事從來沒有討價還價的餘地，美國政府從來沒有就簽證條件和入境表格的內容，徵求過香港政府或香港居民的意見。這是常識。」

同理，梁振英表示去中國內地要免隔離，當然要按內地要求，一如在申請回鄉證時，要提交所有內地要求的資料，「沒有什麼是私隱不私隱的問題，如果不喜歡，可以不去內地，這也是常識。」

中旅社若代辦健康碼定人山人海

他認為，疫情期間，進入內地要免隔離，最直接了當的做法就要用內地的健康碼，「這裏沒有所謂民情問題，真的要說民情，香港的民情有三種，一種是願意用內地的健康碼免隔離進入內地的人，二是想進入內地但是不願意用內地健康碼的人，三是無論如何都不會去內地的人。後面的兩種人沒有權利妨礙第一種人用內地的健康碼，正如他們沒有權利妨礙去美國的香港人向美國政府提供私人資料一樣。」

梁振英指，回鄉證是內地發證機關委託香港中旅社代發的，如果中旅社也代辦香港居民進入內地後使用的健康碼，「我相信無論要求提供多少個人私隱資料，門前一定人山人海。」

梁振英最後舉出「爺孫騎驢」寓言故事：「爺孫兩人誰騎驢，干路人甲路人乙底事？唔好阻住個地球轉，將簡單事情複雜化。進入內地要隔離14+7， 香港在政治、經濟，社會、家庭和個人層面都損失慘重。」