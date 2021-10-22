多國發聲明關注區議員被DQ　港府強烈譴責　外交部斥唯恐香港不亂

全港18區區議員完成宣誓，共有49名區議員宣誓後被取消資格，另約200多名議員辭職，現時區議會只餘下151人。英國、美國、澳洲等先後發聲明關注事件，其中美國國務院發言人稱，美國嚴重關注香港人權及自由被侵蝕的情況，批評港府取消議員資格是防止香港人參與自己地方的管治。

特區政府晚上發聲明指，強烈反對並譴責個別外國政客就香港特區的人權、自由和政治參與的「問題」發表偏頗無理的聲明。發言人稱，區議員宣誓完全符合《基本法》，對於不符法律要求的區議員，當局取消議員資格屬正當決定，強調對外國政府的抹黑及不公評論，表示強烈不滿和譴責。



特區政府發聲明指，強烈反對並譴責個別外國政客就香港特區的人權、自由和政治參與的「問題」發表偏頗無理的聲明。 (資料圖片)

港府發言人稱，《港區國安法》實施以，香港社會由亂及治，重回「一國兩制」的正確軌道。發言人又指，香港經歷一段漫長而嚴峻的政治僵局，但在完善選舉制度後，立法會運作已回復正常。港府強調，社會各階層人士，只要擁護《基本法》、效忠香港特區，均可參與本港的政治體制，同時不論其政治背景如何，都享有選舉權和被選舉權。

外交部發言人汪文斌今（22日）回應記者會提問時稱，港府依照《基本法》和相關規定，取消區議員資格是合理合法，無可置疑。他又指，香港是中國的香港，強調香港事務屬中國內政，任何外國都無權指手畫腳。

外交部發言人汪文斌指，香港是中國的香港，強調香港事務屬中國內政，任何外國都無權指手畫腳。 (資料圖片)

外交部批英、美扮演「拯救者角色」 唯恐香港不亂

汪文斌批評，無論美方或是英方，過去從未真正關心香港的民主和自由，「在一個半世紀的英國殖民統治時期，全部港督均由英國委任，香港沒有選舉，沒有民主，香港民眾從未享有真正的自由。」他強調，香港回歸後，市民獲得前所未有的民主權利和自由，斥美國、英國爭先恐後扮演拯救者角色，「他們關心港人的權利和自由是假，擾亂香港法治、破壞香港安定、唯恐香港不亂是真。」

外交部駐港公署發言人亦發聲明稱，不干涉內政是國際法原則和國際關係基本準則，「個別政客虛偽的民主外衣幌子掩蓋不了其禍港亂港的圖謀」，發言人敦促西方政客立即停止插手香港事務、停止詆毀《國安法》和完善特區選舉制度，「任何阻撓香港由亂轉治、由治及興歷史洪流的企圖都注定只是螳臂當車，必將遭到可恥的失敗。」

多國發聲明表關注 歐盟批DQ削香港民主管治架構

英國、美國、澳洲等昨日起先後發聲明關注區議員被DQ一事，其中美國國務院發言人Ned Price在聲明表示，港府針對和追究過去行為撤銷民選區議員資格，防止港人參與自己地方的管治，強調美方會繼續關注香港人權和自由被侵蝕等情況。

歐盟發言人亦指，政府DQ區議員，以及大批區議員被逼辭職，等同否定前年區議會選舉，削弱香港的民主管治架構。對於多個泛民組織，如支聯會、教協等先後解散，再次證實《國安法》對自由的寒蟬效應。發言人促請，中方及香港當局停止針對捍衛權利自由及民主價值的人。

英國外相卓慧思（Liz Truss）則發表聲明表示，深切關注區議員被DQ及受壓辭職情況，強調港府必須保障言論自由；澳洲外長佩恩（Marise Payne）在Twitter表示，DQ區議員破壞香港民主制度及公民社會，重申支持香港表達及結社自由，期望中方能承諾《基本法》等保障的自由。