走私龍蝦｜葛珮帆：走私食品危及國家安全　牴觸中央對外貿易政策

新任海關關長何珮珊日前表示，《港區國安法》實施後，雖然流入的槍枝彈藥、戰略物資等數字大大減少，但仍有別有用心人士輸入「軟對抗」物品，海關會防範相關訊息流入，海關亦會配合國家對外貿易限制，打擊走私活動，正如早前與內地聯合行動，打擊澳洲走私龍蝦，是維護中國對澳洲的貿易限制及國家安全工作，有關言論引起關注。

民建聯立法會議員葛珮帆今日（26日）發新聞稿，指何珮珊言論被個別傳媒、學者斷章取義，「企圖把謬論當真理誤導公眾」。她認為走私食品危及國家安全，若食品未經妥善處理，難保食物安全，中央亦已清晰闡釋生物安全屬國家安全範疇中。



指空殼公司虛報進口龍蝦數量

葛珮帆指，中央去年公布澳洲龍蝦的金屬微量元素含量可能不合標準，故需依法實施龍蝦新檢疫規定，以保障人民安全，但本港龍蝦進口量於新檢疫規定後激增，而從事澳洲龍蝦的進口商亦伴隨上升，部分故意虛報或漏報進口龍蝦數量，當中大部分是沒有實業的空殼公司。

她指過去已有不少食品透過香港走私回內地，甚或出現有組織及嚴重罪行，若食品未經妥善處理，難保食物安全，「鑒於現時全球新發傳染病呈現存量多、增速快、傳播廣、危害重等趨勢，市民生命安全和身體健康尤關重要，中央已清晰闡釋生物安全屬國家安全範疇中，積極維護國家安全、配合國家措施是特區政府應有之義。」

葛珮帆又指，走私澳洲龍蝦除意圖躲避海關管制，更是刻意牴觸中央對外貿易的政策，「澳洲當局對走私不知情是說不通，亦為事件帶上政治色彩。於維護內地經濟發展、從貿易方面達到國家安全亦是本港應採取的措施。」她稱，香港海關是守護香港邊境口岸的第一道防線，會繼續支持何珮珊帶領海關守法護關。