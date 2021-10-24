議員學者：走私食品涉及國家安全　建議政府加強教育

新任海關關長何珮珊上周四（21日）履新，她首次會見傳媒表明會致力維護國家安全，防範恐怖主義活動。她提到在《港區國安法》實施後，雖然流入的槍枝彈藥、戰略物資等數字大大減少，但仍有別有用心人士輸入「軟對抗」物品，海關會防範相關訊息流入，海關亦會配合國家對外貿易限制，打擊走私活動，正如早前與內地聯合行動，打擊澳洲走私龍蝦，是維護中國對澳洲的貿易限制及國家安全工作。

乍聽之下，「走私龍蝦涉及國家安全」，可能會產生滑稽誤解，但其實「國家安全」涵蓋十多個重點領域，除了一般人所認知的政治安全、國土安全，亦包括屬新型領域的生物安全，特別是新冠肺炎肆虐全球，保障人民健康已成為國家安全一大重點。



食物安全屬生物安全範疇

根據政府的全民國家安全教育日網站，國家安全涵蓋十多個重點領域，包括政治、國土、軍事、經濟、文化、社會、科技、網絡、生態、生物安全、太空安全等安全，其中食物安全屬於生物安全範疇。

網站指，以往市民較關注食物供應是否充足，但從生物安全角度，保障食物安全同樣重要，例如要確保進口食物不受2019年冠狀病毒污染，確保牛肉食品沒有「瘋牛症」傳染因子風險等。

▼國家安全包涵十多個領域▼



何俊賢：港府打擊海上走私投放較少 令港變走私天堂

過去一年多，澳洲龍蝦進口中國數量大減，中國官方曾解釋是因為衛生檢疫問題，質疑龍蝦可能含有金屬，故依法檢疫以保障消費者安全。立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席、民建聯漁農界議員何俊賢表示，走私物品有機會破壞環境，舉例指過去不時有人走私國家二級保護植物羅漢松，因此有必要加強打擊走私活動。他指過往特區政府對打擊海上走私的投放較少，令香港變成「走私天堂」，不同食品透過香港走私回內地，食物安全難以保障。

何俊賢指，打擊走私龍蝦並非單純「飲飲食食」問題，強調香港作為國家一部分，有責任主動積極維護國家安全，包括在意識形態上要配合，不能獨善其身，必須與國家站在同一陣線，又建議港府加強國家安全教育工作。

全國港澳研究會副會長劉兆佳指，內地對「國家安全」的定義廣泛，不限於傳統意義上的政治、領土安全，亦包括網路、生物安全等，他不排除今次打擊走私龍蝦說法與生物安全有一定關係。他又指，近年澳洲對中國作出不友好舉動，葡萄酒、牛肉等食品亦被禁入侵中國，背後可能牽涉反制澳洲壓制中國戰略，從貿易方面達到國家安全。