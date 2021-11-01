專訪｜5年議會路　容海恩：反對派變激令中央出手　盼續追隨葉劉

第六屆立法會剛結束，經歷反修例風波、延任一年及選舉改制等重大事件，新民黨議員容海恩接受《香港01》專訪時回顧5年議會路，最難忘的可能是在反修例期間誕下女兒，在現時社會環境下只有做好身教，亦不希望家人立場影響別人對自己的看法。

6年前加入新民黨不久即晉身立法會，容海恩感謝黨主席葉劉淑儀提攜、包容，「多謝多謝再多謝」，期望繼續追隨葉太，無論對方未來在選舉或黨內有何發展，都希望繼續跟隨。



容海恩相信議會多年潛移默化地容許軟暴力，反對派「愈做愈激」，才導致後來議會被破壞，情況一發不可收拾。（梁鵬威攝）

新制下望議會回歸理性

容海恩在2016年首次參選立法會，當時期望可修補社會撕裂，豈料會期一開始即發生宣誓波。容海恩說，議會多年潛移默化地容許「軟暴力」，反對派「愈做愈激」，才導致後來議會被破壞，情況一發不可收拾，認為這突顯本港沒有國安法及23條的漏洞，幸得中央之後出手解決。

對容海恩而言，議員生涯以反對派離開議會前後作分水嶺：反對派離開前，議會經常拉布、衝擊，將地區議題捆綁政治；泛民總辭後，議會雖回復平靜，但餘下40多名議員需要分擔所有工作，議案通關數目提升，而且地區訴求亦無減少。

容海恩認為，議會撥亂反正，要先由選舉着手，因此去年國安法實施不久、疫情未見好轉下叫停選舉，讓立法會延任一年多，是最適合的做法。她相信「愛國者治港」能令議會回復理性討論，真正就議題有所發揮，議員可以做好政策研究，向政府提供建設性意見。

容海恩表示，過去幾年她感受到政府回應很慢、視若無睹的情況。（梁鵬威攝）

不滿政府處事拖拉因循

容海恩認為，議會的職責是監察政府執政及推動政策，議員應成為市民與政府之間的橋樑，但過去幾年，她感受到政府對議員回應很慢、視若無睹的情況。

她舉例指，新民黨去年初建議推出消費劵，政府曾以實行困難為由拒絕，但今年又成功推出電子消費劵，認為政府本應認真研究、考慮；數年前盛行共享經濟，例如租住、共享單車等，惟各政策局均不願參與，「將個波掟嚟掟去」，就沒人講新興經濟，不了了之，至後來多間共享單車公司均告結業，當局仍未開展研究；而倡議多年的智能停車場最近才稍有眉目，當局卻堅持不在興建當中的北區九層停車場加入新的智能設計，只按區議會通過了的舊建議行事。

「現在講智慧政府、智慧出行，但政府的腦袋沒轉過彎來。」容海恩指，政府要改變施政作風及態度，亦期望問責局長更有前瞻性，無需事事過問特首，自動留意市民需要，制定政策。

容海恩社運期間誕下女兒，生育決定很不容易。（資料圖片）

反修例期間生育不容易

容海恩自言，議會經歷令她長大了很多，由當初不懂議會文化，到面對家庭、朋友在社會撕裂下的種種改變，「大家撕裂到一個點，將政見放在家庭關係上，始終對心情有影響。」不過，她強調希望外界理解自己的出發點，不要因家人的立場影響對她的看法，重申自己政治上旗幟鮮明。

初為人母，容海恩指誕下兩女的決定不容易，在社會環境下只有做好身教，亦在議會多關注教育議題，更擔任立法會有關教材的委員會主席，向有問題的教師發信。她不諱言認同吊銷有關教師的執照，相信有助制止「害群之馬」。

作為雙職母親，容海恩坦言時間分配吃力，需要取捨，但不認為是犧牲，因為社會工作是其生活一部份，更希望女兒將來明白並參與，亦希望議會工作能與大律師工作相輔相成。

容海恩感謝黨主席葉劉淑儀的提攜及包容。（資料圖片）

期望續追隨葉太

加入新民黨五年多，今日有什麼話要對葉太講？「都係多謝多謝同多謝。」容海恩說，感謝葉劉提攜、包容，教了她很多事，不論做人、態度、議會知識、應對政府，甚至教育小孩，她都希望繼續向葉太學習。

她形容，去年新民黨內的參選風波屬「健康」，讓公眾了解到新民黨的性格，又期望繼續追隨葉太，無論葉太未來在選舉或黨有何發展，都希望繼續幫忙。她亦感謝公民力量元老潘國山與一眾兄弟幫忙，期待新民黨及公民力量，立法會與地區都能互相配合。

新民黨尚未公布參選立法會名單，有傳葉劉淑儀會繼續參選，容海恩有機會轉戰選委會界別。其他參選名單，請參閱《香港01》網站。