立法會選舉｜首日收15份提名　黃元山等9人首參戰　九中兩女對撼

立法會選舉提名期今日（30日）開始，參選人陸續向指定選舉主任遞交提名表格，選舉主任首日共收到15份提名表格。



10個地區直選選區均會安排就近地點提交表格，而選委會界別及大部份功能組別，參選人均須要到政府總部交表。



▼工聯會派出9人參選▼



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地區直選今日收到5份提名表格，港島東、港島西、九龍東各收到1份，而九龍中則收到兩份。

港島東：工聯會吳秋北

港島西：離島區議員方龍飛

九龍東：工聯會鄧家彪

九龍中：民建聯李慧琼、黃大仙區議員譚香文

民建聯公布18人最終參選名單，全數10個地方選區直選均派人出戰，而功能組別及選委會界別各有4人出選。（歐嘉樂攝）

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功能組別方面，工程界，商界（第一），商界（第三），體育、演藝、文化及出版界以及人大政協及全國性團體代表界別，各收到1分表格，合共收到5份表格。

工程界：經民聯盧偉國

商界（第一）：經民聯林建鋒

商界（第三）：游偉光

體育、演藝、文化及出版界：蘇惠良

人大政協及全國性團體代表界：謝曉虹

至於選舉委員會界別，今日亦收到5份表格。

民建聯：林琳

獨立或無申報政黨人士：盛智文、陳月明、李浩然、黃元山

首投族減兩成 71歲以上選民增幅最大

選舉事務處昨日（29日）公布正式選民登記冊，登記選民人數約447.3萬人，較上年增加近6,000人，當中增幅最大的是71歲或以上選民人數，增加約3.5萬元，增幅約5.78%，而屬「首投族」的18歲至20歲選民則較去年大幅下降22.07%，減少約2.6萬人，減幅是各年齡組別中最大。