立法會選舉｜李慧琼提五地區主張　曾鈺成即席揮毫贈字：團結向前

經選舉改制的立法會選舉下月舉行，民建聯主席李慧琼早前已報名參選九龍中選區。她今日（7日）在黃埔擺街站，提出地區五大主張，包括促請政府改善區內住屋狀況、九龍中醫院聯網。



李慧琼「師父」、民建聯創黨主席曾鈺成站台，即席揮毫為寫下「團結向前」。他指香港條件好，國家亦有期望，本港若不貢獻便是對不起國家，但要做到並不容易，故更加要「團結向前」。李慧琼則指，香港在新形勢下沒有不團結的本錢，未來會盡力聆聽各階層、年齡層市民的心聲。



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李慧琼受訪時表示指，今次參選與以往無法直接比較，因為是完善選舉制度後的首場立法會選舉，參選人必須符合「愛國者治港」的條件，而且地區選舉劃分亦與以往不同，坦言市民仍感混亂，她會盡力令市民講解。

李慧琼相信，市民在新政治形勢下，投票時會更考慮參選人若加入議會能否推動良政善治，強調未來的議會及行政機關，肩負切實讓市民見到解決香港矛盾的規劃藍圖。

李慧琼「師父」、民建聯創黨主席曾鈺成亦一同助選，即席揮毫為寫下「團結向前」。（李澤彤攝）

政綱包括重建及改善醫院聯網

李慧琼提出地區工作五大政綱，包括以支援劏房戶及加快舊區重建等行動改善區內住屋狀況；爭取聖母醫院重建加快及啟德醫院等配套，以完善九龍中醫院聯網；盡快令港鐵沙中綫過海段通車；將九龍多區海濱連接的「九龍新海濱」計劃強化區內環境衞生。

她指房屋問題最嚴峻，指九龍中很多不適切房屋，要求政府10年內做到公屋輪候三年上樓、告別劏房時間表。其次是改善醫療服務，指區內人口老化下，會重點跟進。

李慧琼又憶述自己1999年加入「爭取沙中線大聯盟」，指今日在黄埔擺街站見到沙中線已爭取成功，未來地區五大政綱之一，亦是爭取沙中線過海段盡快開通。

參選九龍中的民建聯主席李慧琼擺街站拉票，獲創黨主席曾鈺成到場支持。（李澤彤攝）

被問到有否考慮在立法會更上一層樓，李慧琼表示，現時現時全力做好選舉工程，其他事未有空間思考。（李澤彤攝）

師父曾鈺成助陣

曾鈺成指，民建聯一向透過社區服務接觸市民，29年來一直如此，相信李慧琼的地區服務及立法會表現，足以令市民支持。兩位曾為李慧琼、曾鈺成競選的義工，以及民建聯的區議員都有到街站支持，分享過去競選的往事。

九龍中選區暫有3人報名，包括九龍城區議會主席楊永杰、黃大仙區議員譚香文。

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