立法會選舉｜李慧琼、吳秋北首日報名地區直選　冀解決房屋問題

立法會選舉提名期今日（30日）展開，民建聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北等多名重量級人馬，率先報名參選地區直選。出戰「老巢」九龍中的李慧琼認為，新選舉制度下對參選人的要求更高，會全力以赴，未來會推動政府改革行政架構，大刀闊斧破解土地房屋難題。



參選港島東的吳秋北獲多名黨友站台支持，稱他對港島有深厚感情，工聯會在港島的工作從未間斷，承諾實現競選目標「爭公義、共富裕」，冀解決房屋、就業、醫療、貧富懸殊等深層次問題。



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李慧琼重返「從政起步點」 出戰九龍中

民建聯派出18人參選，當中主席李慧琼今早到九龍城政府合署報名參選，她稱九龍中是自己從政起步點，自1999年起當選土瓜灣區議員至今。她表示，選舉改制後，要在「愛國者治港」原則下選賢任能，質量並重，認為對參選人的要求更高。

民建聯提出「革新求變、團結向前」的競選口號，李慧琼認為是時代的要求，未來會推動解決長期累積的問題，推動政府改革行政架構和文化，加強問責性；大刀闊斧破解土地房屋難題，完善社會再分配。

李慧琼報名九龍中，同區候選人有黃大仙區議員譚香文。

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吳秋北獲黨友站台 報名參選港島東

派出9人名單參選的工聯會，會長吳秋北披甲角逐港島東直選議席。他今早報名參選，並在西灣河東區法院大樓附近海傍舉行造勢活動，站台的包括參選選委會界別的麥美娟、重回功能組別勞工界的郭偉强、前港島區立法會議員王國興，以及福建、潮洲等多個同鄉社團組織代表。麥美娟稱這次吳秋北擔大旗接受直選洗禮是歷史性，也突出了工聯會的擔當。

吳秋北則指，自己在港島長大、生活、讀書及工作，對港島有感情，而工聯會十年來在港島的工作從無間斷，今日由他接棒。他說香港經過逾廿年的政治內耗，現時迎來「一國兩制」實踐的新時代，累積的問題都應解決。吳說會推動各項政策，令市民過得更好，承諾如競選口號般「爭公義、共富裕」。

另外，工聯會鄧家彪報名參選九龍東，他認為要盡快解決區內的醫療和交通問題。被問到港澳辦、中聯辦有否參與選舉部署，他稱，他去年出任工聯會九龍東總幹事，只知道一定要為該區做出成績，不清楚其他事情。

首投族減兩成 71歲以上選民增幅最大

選舉事務處昨日（29日）公布正式選民登記冊，登記選民人數約447.3萬人，較上年增加近6,000人，當中增幅最大的是71歲或以上選民人數，增加約3.5萬元，增幅約5.78%，而屬「首投族」的18歲至20歲選民則較去年大幅下降22.07%，減少約2.6萬人，減幅是各年齡組別中最大。