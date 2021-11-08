立法會選舉｜管浩鳴戰選委界：當選與否皆助陳同佳　吳宗權等提名

立法會換屆選舉提名期最後一星期，協助台灣殺人案疑犯陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴今早（8日）到政府總部報名參選選委會界別。管浩鳴說，參選與陳同佳案是兩回事，不論是否當選，亦會協助陳同佳承擔責任。他相信參選不會導致宗教政治化，倘當選主要處理民生問題。

管浩鳴獲得16人提名，包括會德豐主席吳宗權、新地執董郭基泓、東亞銀行聯席行政總裁李民橋、立法會議員石禮謙、張國鈞等。



新地郭基泓等人提名

管浩鳴表示，香港宗教界在教育、福利及醫療方面一直服務社會，過往在回歸前亦有議席，新選舉制度下著重均衡代表性，認為有宗教界人士代表不同聲音進入議會是好事。他透露，獲聖公會香港島教區榮休主教鄺保羅及其他宗教界人士提名。

被問到陳同佳至今仍未赴台自首，他如何說服選民支持，管浩鳴指，目前陳同佳是由於台灣不批出簽證而無法到台灣自首，認為陳同佳案件與選舉關係不大，強調無論是否當選，每日都想解決陳同佳事件，「無論我入唔入到立法會，我每日都想解決陳同佳嘅事，對佢嚟講，佢只係想求一個機會，佢自己做錯事情，去到承擔返，希望大家理解。」

至於一旦當選會否爭取修改《逃犯條例》或其他法例以處理陳同佳案件，管浩鳴稱，任何方法能幫助陳同佳承擔責任的方法他也會做，要視乎屆時法例上是否容許。

管浩鳴提名人：



1. 郭基泓

2. 吳宗權

3. 李民橋

4. 文孔義

5. 郭寶賢

6. 鄭慕智

7. 曾德成

8. 何慶濂

9. 莫裕生

10. 鍾國斌

11. 石禮謙

12. 李民斌

13. 鄺保羅

14. 楊政龍

15. 吳良好

16. 張國鈞



管浩鳴：參選不會導致宗教政治化 主要處理民生問題

管浩鳴相信參選不會導致宗教政治化，主要處理民生問題，「政治背後最終落實都係民生問題」，香港面對長者、年輕人及房屋等問題，希望出一分力，參選獲主教支持，相信不會有角色衝突。

被問到若中央看法與聖公會有衝突，會如何處理，以及怎樣看內地拆教堂情況，管浩鳴說最重要的是溝通，若兩者有衝突，會維護宗教權益。