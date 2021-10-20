陳同佳案｜潘母轟「呃曝光」　管浩鳴稱理解心情：絕對對得住良心

台灣殺人案死者潘曉穎母親邀請陳同佳、保安局局長鄧炳強等人，今早（20日）在政府總部外會面，但無人應邀。潘母狠批沒出席人士，質疑一直協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴未有幫助其女兒，只是利用陳同佳「呃曝光率」，「你自己反省一下，有無資格做一個帶領信徒嘅牧者？」她希望管浩鳴「對得住良心」，讓陳同佳出來回應及自首。



管浩鳴回覆傳媒查詢時表示，他明白潘媽媽的心情，可能在說話上有些激動，但他一直在做的事情是希望陳能面對自己做錯的事，回台自首，「我在這件事上絕對『對得住良心』，人在做、天在看」。



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管浩鳴：一直希望陳同佳面對錯事 回台自首

管浩鳴強調，他一直在做的事是希望同佳能面對自己做錯的事，回台自首，「這樣才能解決問題。我相信這樣做也是幫曉穎沉冤得雪的最好方法。我在這件事上絕對『對得住良心』，人在做天在看，如果潘媽媽要這樣誤會我，我也真的無辦法！」他又指正在和台灣律師聯絡，跟進陳同佳自首事宜。