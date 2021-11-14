立法會選舉｜沈豪傑誓師：參選為補社會撕裂　鄉紳、譚志源齊撐場

立法會選舉提名期上周五（12日）完結，地區直選區區有競爭。已報名參選新界北的元朗區議會主席沈豪傑今早（14日）舉行誓師大會，獲港區人大代表、前政制及內地事務局局長譚志源，以及一眾鄉事派人士支持。

新界北選區有4名參選人，沈豪傑形容競爭激烈，但指自己從政10年，有獨特之處，參選目的為修補社會撕裂，促進城鄉共榮。



被問到若當選如何兼顧區議會主席工作，沈豪傑稱，過往在社會擔當不同角色，相信能分配時間。他強調若兩者不能兼容，「當然唔會話一定要做晒所有位置」，會再與其他人商討。



梁福元、侯志強現身支持

多名鄉事派人士今早現身誓師大會，包括新界鄉議局副主席林偉強、十八鄉鄉委會前主席梁福元、上水區鄉事委員會主席侯志強、新田鄉鄉事委員會主席文美桂、元朗區議會鄧家良等。

沈豪傑發言時指，自己擔任律師多年，最多時間是擔當「和事佬」，為客人解決與對方的矛盾和問題。他形容情況如香港一樣，回歸多年仍有不少矛盾未解決，故這次岀選冀化解香港種種矛盾、修補撕裂，「香港要繼續前行，唔係單靠一條法律或者改變一個制度就做到」，認為要靠大家同心協力才有新希望和未來。

譚志源（左）現身支持沈豪傑參選，他認為投票率高低目前仍言之尚早。（鄭子鋒攝）

政界料投票率低 譚志源：言之尚早

譚志源稱，沈豪傑為人理性、有幹勁，又提及對方是其中、小學師弟，故給予他提名參選。他又指，當年擔任政制及內地事務局局長期間，成為「拉布第一代受害人」，期望新選舉制度完善後，能有沈豪傑這樣有幹勁的人進入立法會，發揮其專業和區議會經驗

對於外界預料這次選舉的投票率低，譚志源認為言之尚早，指投票率取決於各區參選人的政綱和選舉工程等。他相信稍後有更多人參選人舉行站台等活動，可增加選舉氣氛，呼籲市民行使投票權。

報名參選新界北的還有民建聯劉國勳、香港新方向張欣宇、非建制派曾麗文。