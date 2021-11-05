立法會選舉︱全日收21份提名　港島西、九龍中、新界北出現3選2

立法會選舉現正接受提名，選舉主任今日（5日）共收到21份提名表格，其中地區直選及功能界別各有8份提名，而選委會界別則有5份提名。



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地區直選今日收到8份提名，其中新界北有3人報名，分別為民建聯劉國勳、香港新方向張欣宇，以及報稱獨立的元朗區議會主席沈豪傑。而港島西、九龍中再添1人報名，令上述3區各有3人競爭兩個席位。地區直選暫時累計有17人參選，而新界西北是唯一一個暫未有人報名的選區。

地區直選報名名單：

港島東：吳秋北（工聯會）、廖添誠（新民黨）*

港島西：方龍飛（獨立民主派）、陳學鋒（民建聯）、葉劉淑儀（新民黨）*

九龍東：鄧家彪（工聯會）

九龍中：李慧琼（民建聯）、譚香文、楊永杰*

九龍西：鄭泳舜（民建聯）

新界北：劉國勳（民建聯）*、沈豪傑（獨立）*、張欣宇（香港新方向）*

新界東北：陳克勤（民建聯、新社聯）*

新界東南：李世榮（民建聯）

新界西南：陳恒鑌（民建聯）、陳穎欣（工聯會）*

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功能組別全日收到8份提名，累計有36人報名。香港資訊科技聯會會長邱達根，以及全國中華青年聯合會委員、報稱是大學副研究員的吳池力，將會競逐科技創新界。

功能界別報名名單：

鄉議局：劉業強（經民聯）

漁農界：何俊賢（民建聯）

保險界：陳健波、陳照男*

航運交通界：易志明（自由黨）、陳宗彝*

會計界：黃俊碩（民建聯）

醫療衞生界：陳永光（民建聯）*

工程界：盧偉國（經民聯）

勞工界：郭偉强（工聯會）、梁子穎（工聯會）、周小松（勞聯）

社會福利界：朱麗玲（民建聯）、狄志遠（新思維）

旅遊界：姚柏良、馬軼超（獨立）*

商界（第一）：林健鋒（經民聯）

商界（第三）：游偉光

工業界（第二）：吳永嘉（經民聯）、羅程剛*

金融界：陳振英

金融服務界：李惟宏、張華峰（經民聯）

體育、演藝、文化及出版界：蘇惠良、霍啟剛

進出口界：黃英豪（民建聯）

紡織及製衣界：陳祖恒．鍾國斌（自由黨）

批發及零售界：邵家輝（自由黨）、林至穎

科技創新界：邱達根*、吳池力*

飲食界：張宇人（自由黨）、徐汶緯

人大政協及全國性團體代表界別：謝曉虹、陳勇（民建聯、新社聯）*

在選委會界別，今日收到5份提名，包括新民黨立法會議員容海恩，累計有28人報名。

選委會界別報名名單：

民建聯：林琳、陳仲尼

自由黨：李鎮強

經民聯：梁美芬、陸瀚民

教聯會：鄧飛

勞聯：林振昇

新民黨：陳家珮*、容海恩*

獨立或無申報政治聯繫：陳月明、李浩然、黃元山、劉智鵬、譚岳衡、曾瀞漪、黃梓謙、江玉歡、陳紹雄、周文港、吳傑莊、林順潮、梁毓偉、馮煒光、孫偉勇、簡慧敏*、陳沛良*、林智遠*

註：*為今日報名