科興疫苗︱接種年齡門檻降至3歲　陳凱欣：仔女年年打滅活，唔怕

新冠疫苗專家委員會昨日（15日）開會，討論是否將科興疫苗接種年齡降低到3至17歲，委員會其後已批准有關申請。換言之小童只要滿3歲，即可接種相關疫苗，學童家長需要留意。

《香港01》向多名有年幼子女的政界人士了解，多人均表示，會視乎家庭醫生和專家的意見再作決定。其中，曾任食物及衞生局政治助理的前立法會議員陳凱欣表示，其子女每年都接種滅活技術的流感疫苗，按此推論接種同一技術的科興疫苗應不用太擔心，不過也會先徵詢家庭醫生的意見。



陳：滅活疫苗BB都打得

陳凱欣指，科興疫苗採用的是傳統滅活技術，與復必泰較新的技術不同，所以如果小朋友過往打過滅活流感疫苗，又沒有特別的敏感反應，按此邏輯初步推論應不會有太大風險，不過一定會先問清楚家庭醫生的意見。「一問清楚家庭醫生就會去打，都唔使話再等學校安排。滅活疫苗連BB都打得，我仔女又年年都會打滅活流感疫苗，都唔使太擔心。」

陳又提到，子女所屬的學校上星期也發出通告，徵詢家長對於子女接種疫苗的意向，相信校方也已有所準備。不過她特別指出，如果子女接種新冠疫苗，會和學校方面商討在校內的活動安排，「你知啦，我哋大人打完針就話會休息一下，小朋友要『放電』，可能會周圍跳，都要同學校傾傾先。」

鄭泳舜：兩名子女即將打針

新民黨立法會議員容海恩育有兩名女兒，其中長女明年1月將滿3歲。她回覆查詢時表示，會相信專家的專業評估及意見，但明白會有家長擔心，故建議家長先帶子女看醫生進行評估，畢竟小孩子體質各有不同，要更加小心謹慎地處理。

對於自家孩子，她表示也會先徵詢醫生建議，若得到情況許可，會考慮帶同子女接種疫苗，因現時疫情算是受控，都很希望配合政府的防疫措施，達到早日通關。

民建聯立法會議員鄭泳舜亦育有三名子女，年齡介乎10歲至14歲。他同樣表示，明白若接種年齡降低至3歲，會引起家長關注，因此若政府放寬接種年齡，應更充分地向市民多作講解。他指，較年長的兩名子女即將接種疫苗，相信年幼的那一位亦願意接種，若政府同意接種安全性，作為家長會歡迎子女打針。

實政圓桌田北辰有多名在12歲以下的孫子。他指從公共衞生角度，一向相當尊重專家的意見，所以沒太大看法；況且現時有不少小學、幼稚園由於孩子不能接種疫苗而不能全日制授課，從這角度去想，在安全前提下容讓學童接種疫苗也有一定合理性。他又指：「咁始終我又唔係佢哋老竇，當然等我個女決定啦，我作為外公當然係尊重佢哋意見。」

鄭泳舜已報名參選立法會選舉九龍西地區直選，同區對手包括梁文廣、馮檢基；田北辰已報名參選新界西北，同區對手包括周浩鼎、黃俊瑯；陳凱欣、容海恩已報名參選選委會界別。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。