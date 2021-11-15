兒童打針｜崔俊明：科興要成人劑量才有效　應同考慮降復必泰年齡

新冠疫苗專家委員會今日（15日）開會，將會討論降低科興疫苗的可接種年齡至3歲。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在港台節目《千禧年代》指，科興就5歲以下兒童接種疫苗的數據有限，國外暫時以智利可接種的年齡最低，定於6歲。他指，若專家批准科興申請，料因內地有過1億名3至17歲的兒童已接種科興。他建議政府應一併考慮降低復必泰的可接種年齡。



新冠疫苗專家委員會今日（15日）開會，將會討論降低科興疫苗的可接種年齡至3歲。（資料圖片）

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，科興就兒童接種提供的第一、二期數據有限，目前國外可接種年齡最低的為智利，定於6歲。至於內地則有超過1億名3至17歲的兒童已接種科興，當中16%出現針口痛，及有少於10%有發燒等情況。他指，若本港批准降低可接種年齡，料可根據內地的數據進行。

不過，他指因接種科興的免疫反應較低，兒童需要使用成人的劑量才有效，料日後要考慮兒童會否需要接種第三針。他亦指，因家長會希望子女有較好的免疫反應，建議政府應一併考慮降低復必泰的可接種年齡，讓家長有選擇。

科興的免疫反應較低，兒童需要使用成人的劑量才有效。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在商台節目《在晴朗的一天出發》指，科興提供的第一及二期數據反映兒童接種後抗體水平理想，而内地降低科興可接種年齡後沒有出現大問題，認為可以考慮逐步降低接種年齡。

此外，近日有從德國法蘭克福抵港的貨機機師確診，何栢良指當局應檢討風險評估機制，而機組人員屬高風險人士，建議他們應於抵港後到檢疫酒店檢疫7日，及接種第三針疫苗。