立法會選舉︱張欣宇擺街站：無任何專屬「板塊」　一票一票地爭取

2021立法會新界北直選候選人、香港新方向張欣宇近日於社交媒體，以「一個平凡人的競選之路」為題，發多個帖文分享競選的準備、經歷，和心路歷程，表示縱使遇到種種困難或阻礙，定會不忘初心，堅持下去。



不將市民分成「板塊」 所有選民都會爭取

2021立法會選舉投票日將於12月19日舉行，不少候選人開始進行競選活動。新界北區直選候選人、出自「港漂」政團香港新方向的張欣宇近日在Facebook相當活躍，發出多則帖文和影片，分享擺街站接觸市民的經歷和競選準備。

張欣宇表示，讓市民覺得自己是「值得信任的人」是其初心，認為市民不能被劃分成某「板塊」或「光譜」，自身亦無專屬的「板塊」，會「一票一票咁去爭取、一個人一個人咁去溝通」。

他連日到粉嶺、上水、天水圍等地擺街站，希望能夠接觸和認識市民，跟街坊打招呼，了解大眾的意見。他表示，準備過程遇到不少問題和阻礙，會覺得不甘心，但絕不忘初心或放棄。

張指，在街站活動中，深深感受到「香港渴望求變的心」，感謝支持者給予的力量，倘若成功進入議會，會盡力改善社區。

已報名參選立法會新界北直選的包括劉國勳、沈豪傑、曾麗文、張欣宇。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。