立法會選舉｜新方向張欣宇選新界北提九大政綱　李小加袁國勇提名

立法會選舉提名期繼續，「香港新方向」今（4日）宣布，派出執委、工程師張欣宇參選新界北地區直選。張欣宇指，由於未來新界北有不少基建和規劃，相信需要有一個具實戰經驗的人幫忙，這方面正是他所長，故決意參選。

張欣宇指，過往在地盤和港鐵工作時，均擔任前線工作，相信有能力及豐富社區經驗為基層服務。他強調自己並非只代表某業界或少部分的人，任何群組階層的選民亦是其票源目標。



他透露，已獲得至少10名選委支持，包括港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇、港交所前行政總裁李小加、港鐵行政總裁金澤培、長實執行董事趙國雄等。



倡改革公務員管理及獎罰機制

張欣宇在「香港新方向」創始人劉暢、王宇陪同下開記者會，宣布參選新界北選區，競選口號為「改變力量，源於你我」。他提出九大政綱，涵蓋住屋、交通、文化、教育等範疇。在住屋方面，張欣宇指，香港現時有5萬兒童居住劏房屬不能接受，強調香港並非沒土地，而是政府需有作為。他提倡政府應收購2,600公頃新界荒廢農地，興建100萬個私營房屋，同時要成立跨部門拓展專組，加快建設北部都會區的發展，實行「邊收地、邊規劃、邊發展」的土地開放新模式。

交通規劃方面，張欣宇指除東鐵線外，屯馬線應是未來關注的項目，他建議理順東北都會整體規劃，以及建設第二新界東北東西走廊，解決粉嶺公路交通擠塞問題等。政府管理方面，張欣宇認為現時政府欠擔當，應重塑公務員文化，改革公務員人事管理制度，建立績效考核和獎罰機制等。

張欣宇九大政綱



1. 居住正義，宜居之城

2.告別職居分離，理順交通網絡

3.人才是未來，機會在香港

4.產業多元，投資未來

5.真問責，共承擔

6.多元之城，關愛之城

7.健康之城，長壽之城

8.留存集體回憶，引領粵語文化

9.低碳經濟：問題不要留給下一代



被問政治光譜 張欣宇：要去標籤化

被問到如何定義其政治光譜，張欣宇稱，今次參選並非代表任何小圈子或群體利益，強調應該要「去標籤化」。對於有否信心勝出選舉，他稱自己雖然工程界出身，但強調這次參選「無點計算」，作為一名普通年輕香港市民、爸爸及工程師，參選是基於使命感，認為有能力想改變香港就站出來。張欣宇亦指，「新方向」屬有心人自行創立，報名前沒有參與其他協調。

至於這次參選有否獲「祝福」，張欣宇稱，「新方向」成立以來，一直以開放心態與不同持分者交流和溝通，「出到嚟控制唔到人哋標籤」。但他認為，這次選舉制度清楚，要有足夠提名才可以參選，故這段時間是「一票一票咁爭取選委支持」，拜訪不同選委分享理念個「我諗真心去做嘢、實幹嘅人大家係會睇到，同有個祝福。」

▼提名張欣宇參選人士▼



曾任8.31太子站經理 稱真誠可連接人心

前年港鐵太子站「8.31」事件中，張欣宇為時任太子站經理。被問事件有否令他受到困擾，他稱當時其後在社交媒體向網民解釋當天站內看到的情況，出乎意料地每人聽後均相信，令他大為觸動，相信真誠可連接人心。



新界北選區暫未有人報名，張欣宇對手料包括民建聯立法會議員劉國勳、鄉事派推舉的元朗區議會主席沈豪傑。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。