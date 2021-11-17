拆局｜泛民選民左右醫衞界　「黃營」多嘆投票無用　護協行情略高

立法會選舉下月19日舉行，過往被視為泛民「票倉」、新選制後被合併的醫療衞生界競爭最為激烈，多達6人參選，泛民支持者會否參與投票勢左右戰況。

有涉足政界的醫護界中人向《香港01》指，護士佔醫衞界選民最大份額，理論上護士勝算較高，該人坦言對護協中委何崇漢、護理專科學院副院長陳子中及精神科註冊護士劉子進皆素未謀面，對3人背景及理念亦不太了解，又指不少年輕業界人士對新選制心灰意冷，「真係無投票意欲，應該無乜人會去投票。」



▼6名醫療衞生界參選人▼



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護士佔界別大部分選民 醫生新制下恐「無Say」

新選舉制度下，醫學界與衞生服務界合併為醫療衞生界，沿用個人票，由55,523名選民選出1名業界代表進入立法會。根據去年的選民登記數字，醫學界共有12,302名選民，衞生服務界多達40,471名選民。當兩大界別敲定合併後，不少醫生亦坦言，醫學界聲音勢被護士、物理治療師等衞生服務界持份者掩蓋甚至取代，形容醫生在新制下「無得Say」。

去屆立法會選舉及選委會選舉，醫學界及衞生服務界均為民主派囊中物，陳沛然在醫學界以5,626票擊敗僅得2,249票的黃以謙當選，李國麟則以15,221票擊敗取得9,430票的蔡沛華當選。民主派在5年前選委會選舉，成功在衞生服務界全取30席，「真普選醫生聯盟」亦在醫學界取得19席，故泛民在醫衞界的勢力不容小覷。

新選制下雖增設高入閘門檻，最終有6人成功取得至少10張選委票「入閘」，包括民建聯中醫師陳永光、藥劑師龐愛蘭、外科醫生林哲玄、護協中委何崇漢、護理專科學院副院長陳子中及精神科註冊護士劉子進。一名涉及政界的醫護向《香港01》分析，護士佔醫衞界選民最大份額，理論上護士勝算較高，醫生、藥劑師、中藥師一般勝算較低。該醫護界中人續指，陳永光、龐愛蘭和林哲玄親建制立場鮮明，相信沒有「黃營」支持者會投予此3人。

「淺黃」選民「兩害取其輕」？

該人續指，全港最大護士工會、盤踞衞生服務界議席多年的護協派出何崇漢參選，成為選舉一大焦點，認為若被外界視為「淺黃」的護協選前出盡力「催票」，理論上應能吸引不少護士及支持「Lesser Evil（兩害取其輕）」的「淺黃」選民支持。不過，他認為要吸引「黃營」選民投票難度高，直指目前政治氣氛非常薄弱，加上自民主派初選開始，護協作風低調，近期未見醫協「催票」，故難言醫協能否再奪議席，「以前李國麟成日寄嘢嚟叫我哋投票，而家仲未見有」。他認為，目前業界投票意欲低，更形容「入到去無嘢可以搞到，就算陳沛然喺入面，啲議案完全改變唔到，投嚟做乜？」

醫護因「篤灰文化」 同濟少談政治

一名護士不具名向《香港01》指，「護協『牌頭』唔一定贏」，前線對何崇漢認識不深，對方又是管理層，不少前線醫護「見到你係管理層就唔想投」，普遍希望支持較「同聲同氣」的前線醫護。至於是次選舉能否吸引到「黃營」支持者投票？該人直指：「護協入面嘅人仲保守過李國麟，去過會員大會真係好難頂」，又說醫護們因擔心「篤灰文化」，不敢與同濟討論政治和選舉，「大家唔會放關注落去選舉，傾下去邊度食好嘢、風花雪月啦，費事一陣俾人篤灰。」

香港註冊中醫學會會長、民建聯陳永光（中）報名參選醫療衞生界。（資料圖片／李澤彤攝）

民建聯陳永光：機會幾低都要參與

民建聯陳永光接受查詢時表示，會努力爭取業界支持，約見不同持份者、協會「拉票」。對於外界評估中醫師勝算較低，陳永光說，他會盡努力爭取支持，因今次是中醫師首次可循界別參選，直言：「機會幾低都要參與」，藉此機會代表業界發聲。對於醫衞界出現6人混戰，陳永光直言「激烈競爭就一定啦」；被問到作為中藥師，如何爭取選民數量較多的護士支持，陳永光表示，希望透過政綱，爭取所有業界認同。

何崇漢指，最近與很多醫生和護士交淡，當中不少人向他表明支持他走政治中立路線。（資料圖片／廖雁雄攝）

何崇漢：很多醫生、護士支持「中間路線」

何崇漢接受查詢時則指，醫衞界議員須代表整個界別發聲，即聯繫不同專業，他指護士本身工作猶如「超級聯繫人」，工作上須與醫生、投射師、治療師、藥劑師等專業合作，加上醫協有逾萬名會員，在連繫不同專業的工作有優勢，直言「（護士）好過只係做藥劑師、急症科。」

對於有業界人士不滿何崇漢自稱走「中間路線」、政治立場欠鮮明，何反指最近與很多醫生和護士交談，當中不少人向他表明支持他走政治中立路線，「佢哋覺得應該唔理政治，只做實事」，強調他一直愛國愛港，相信能通過資格審查。至於有業界人士因其管理層身份而卻步，何崇漢表示，除了管理工作外，他亦有參與前線工作，例如親自到竹篙灣檢疫中心、社區普及檢測中心參與工作，強調他是「貼地」和明白前線醫護經歷。

龐愛蘭（右）參選醫療衞生界，獲高永文支持。（鄭子峰攝）

龐愛蘭：可能護士機會較大 會盡最大努力

龐愛蘭表示，事前已估計該界別激烈，「有信心先參選」，認為護士的確在該界別佔很大份額，今次參選予她機會連繫不同專業，深入了解到不同專業的訴求及處境，期望能推動更完整、全面醫療系統規劃，予市民更多選擇，挽留公營醫療系統人手同時，令私營醫療市場發展更蓬勃。

她又指，從與業界對話交流中，感到業界訴求非常真實，予她動力為業界努力爭取權益，又說：「可能護士機會大啲，但我都會盡最大努力去做」，又認為其優勢在於過往於社會及衞生界別的參與程度較其他參選人高，親和力亦「相對幾好」，過往亦與不同專業有很多合作，因此食衞局前局長高永文亦提名她。

陳子中稱政治中立

獲醫管局主席范鴻齡和前主席胡定旭提名支持的陳子中指，是次選舉激烈競爭，「幾多人參選唔緊要，選民有更多選擇係好事」，相信業界眼睛是雪亮，強調他多年在公私營醫療機構服務及參與，絕對是最具代表性和最佳人選。他強調，過去38年一直在公營醫院服務市民，現職屯門醫院急症室，與前線同事並肩作戰，對每一個範疇了解透徹，深深體會不同職級、不同工種的專職醫療人員的處境和辛酸。

以「專業」自居的陳子中被再問及政治立場，他回應指，多年來香港社會因政治紛爭內耗，很多範疇的發展也停滯不前，稱在「愛國者治港」下，業界持份者應聚焦在改善醫療系統，強調其理念是專業為本、病人為先，又說：「今次參選係想為醫護界別內不同專業同工發聲，希望跨越政治紛爭，爭取不同光譜的人支持，集中精神處理一些大眾關心的民生議題」，強調他是政治中立，「希望業界選民都能放低政治立場以病人服務為先，造福市民」。

《香港01》曾向林哲玄查詢，暫未獲回覆。立法會各界別參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。