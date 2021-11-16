六中全會歷史決議提及香港　劉兆佳：強調中央在「一國兩制」角色

中共十九屆六中全會早前閉幕，通過了第三份「歷史決議」文件，當中提到「受各種內外複雜因素影響，『反中亂港』活動猖獗，香港局勢一度出現嚴峻局面」，而黨中央作出健全中央依照《憲法》和《基本法》對特別行政區行使全面管治權、完善特別行政區同《憲法》和《基本法》實施相關制度機制的重大決策，「推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折」。



全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，寫入「歷史決議」代表中央重視「一國兩制」和香港問題，今後中央在「一國兩制」將繼續扮演關鍵角色。



中共十九屆六中全會審議於11月11日閉幕。（美聯社）

「歷史決議」涉及香港的內容主要有兩段：

「香港、澳門回歸祖國後，重新納入國家治理體系，走上了同祖國內地優勢互補、共同發展的寬廣道路，『一國兩制』實踐取得舉世公認的成功。同時，一個時期，受各種內外複雜因素影響，『反中亂港』活動猖獗，香港局勢一度出現嚴峻局面。黨中央強調，必須全面準確、堅定不移貫徹『一國兩制』方針，堅持和完善『一國兩制』制度體系，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實中央對特別行政區全面管治權，堅定落實『愛國者治港』、『愛國者治澳』。」

「黨中央審時度勢，作出健全中央依照《憲法》和《基本法》對特別行政區行使全面管治權、完善特別行政區同《憲法》和《基本法》實施相關制度機制的重大決策，推動建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制、制定《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》、完善香港特別行政區選舉制度，落實『愛國者治港』原則，支持特別行政區完善公職人員宣誓制度。中央人民政府依法設立駐香港特別行政區維護國家安全公署，香港特別行政區依法設立維護國家安全委員會。中央堅定支持香港特別行政區依法止暴制亂、恢復秩序，支持行政長官和特別行政區政府依法施政，堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務，嚴厲打擊分裂、顛覆、滲透、破壞活動。全面支持香港、澳門更好融入國家發展大局，高質量建設粵港澳大灣區，支持港澳發展經濟、改善民生，增強港澳同胞國家意識和愛國精神。這一系列標本兼治的舉措，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港治澳、促進『一國兩制』實踐行穩致遠打下了堅實基礎。」

劉兆佳認為，中央在「一國兩制」扮演制定者和捍衛者關鍵角色，將會是中央長期實施的對港政策。（資料圖片）

劉兆佳：中央出手「標主兼治」確保一國兩制行穩致遠

劉兆佳認為，自從2017年「十九大」大篇幅涉及香港論述後，「一國兩制」已成為中共中央的重要治理方略，令「一國兩制」成功實踐是中共治國理政的重要環節。

劉兆佳說，修例風波以來中央果斷出手，行使全面管治權，完善選舉制度、落實「愛國者治港」，加強特區政府治理水平，又從教育着手推行思想教育，以及協助特區政府化解深層次矛盾，又協助特區政府融入國家發展大局，種種措施將香港重新納入正軌，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，一系列「標本兼治」的手段確保「一國兩制」在香港能行穩致遠。

意味中央「一國兩制」關鍵角色 為長期對港政策

從寫入文件的內容來看，劉兆佳指中央認為擺平外部勢力與本地勢力聯手的顏色革命，是中共的重要舉措，而寫入第三份政治決議，亦意味中央在「一國兩制」扮演制定者和捍衛者關鍵角色，將會是中央長期實施的對港政策，確保全面準確貫徹「一國兩制」。他說，這突顯了「一國兩制」和香港問題對中共的重要性，突顯了中國特色社會主義在香港落實的重要性，同時警告外國勢力無插手干預香港事務的餘地。