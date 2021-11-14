六中全會｜陳茂波：中國夢有著香港夢　人民至上做大蛋糕也要分好

六中全會通過中共史上第三次歷史決議，財政司司長陳茂波今（14日）發表網誌，指六中全會決議對國家的未來發展至關重要，對香港的未來同樣意義重大，必須深入學習。他指經濟發展是為了人民的幸福生活，不但要把蛋糕做大，也要把蛋糕分好。



稱國家成功關鍵在於堅強領導核心

陳茂波在網誌表示，中共十九屆六中全會的報告，全面總結中共建黨百年的重要成就和歷史經驗，「回答了過去為什麼會成功和未來怎樣才能繼續成功這關鍵題目」，稱回看過去的不同發展階段，不難看到中共的成功也有著一些共通點，包括堅強核心領導、強烈使命感、堅持人民至上、堅持理想及信念走自己的道路，並不斷探索和完善。

他又稱，國家的穩定、發展與成功，關鍵在於堅強的領導核心和科學的理論指導，形容「習近平新時代中國特色社會主義思想」，將馬克思主義基本原理和中國實際情況以及中華文化相結合，且不斷推進理論創新和實踐，成為國家的發展強力導航。

「在中國夢裡，也有著我們的香港夢」

陳茂波指一個國家及政黨，領導核心至關重要，「因為有核心，領導才能穩定，即使遇到什麼困難，都能擋得住」，指全會確立習近平是新時代中國特色社會主義思想的主要創立者，以習近平總書記為核心的中共中央，推動黨和國家事業發展取得歷史性成就，展示深厚的人民情懷、卓越的政治智慧和強烈的使命擔當，讓中華民族迎來從站起來、富起來、到強起來的偉大飛躍，「以習主席為核心的領導是整個發展的關鍵推動力，帶領全國開創並進入中國特色社會主義新時代」。

他又指，中國共產黨建黨一百年來的十項寶貴經驗之一是「人民至上」，當中以人民為發展的中心，就經濟及社會的發展較準了焦點，認為經濟發展是為了人民的幸福生活，帶出共同富裕目標的重要性和深厚意義，「我們不但要把蛋糕做大，也要把蛋糕分好」。

指立會選舉競爭激烈 背景更多樣化

歷史決議提到，中央採取一系列標本兼治的舉措，堅定落實「愛國者治港」，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進「一國兩制」實踐行穩致遠打下堅實基礎。陳茂波稱對此體會深刻，提到下月舉行的立法會選舉，報名參與的人數眾多、競爭激烈，報名參與的人士背景較過去更多樣化、代表著更廣闊的階層，可以想像立法會將會提出更多元的觀點和意見予行政機關。

陳茂波說，國家發展需要團結力量，香港未來同樣需要匯聚力量，「心往一處想、勁往一處使，不為任何風險所懼，不為任何干擾所惑。在中國夢裡，也有著我們的香港夢。」