法院接連收粉末信件　律政司鄭若驊：卑劣行為只會顯得無知懦弱

西九龍裁判法院及沙田裁判法院11月16日相繼收到可疑粉末信件，律政司司長鄭若驊發表題為《尊重法庭依法獨立審判》的網誌，呼籲社會人士必須尊重司法獨立，不應該任意抨擊甚至威嚇法官的人身安全。



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形容滋擾恐嚇卑鄙低劣令人髮指

鄭若驊在網誌表示，過去一年不時出現法官和司法人員遭受滋擾甚至恐嚇，指暫時不適宜揣測這些非法行為是否與法官所審理的案件有直接關係，但「此等卑鄙低劣行為實在令人髮指」。對於最近兩宗案件，鄭直言不能接受，又指法律界和她均有責任呼籲社會人士必須尊重司法獨立，不應該任意抨擊甚至威嚇法官的人身安全。

網誌說，法官在行使司法權力時必須以法律及證據為依據，並會在判決書中如實和全面說明判決理由，體現法官公正無私和獨立地依法斷案的基本原則，司法獨立對香港的法治以及妥善執行司法工作極為重要。又指尊重法庭判決和遵守法庭命令是法治其中一項基本要求，若純粹因為不滿結果而肆意抨擊法庭偏私不公，或利用網上惡意「起底」甚至威脅使用暴力，試圖向法官施加不當壓力，這些行為在任何一個法治社會都絕不會被姑息，亦會徒勞無功。

當事人不滿可上訴 其他人士應先閱讀判辭

鄭若驊列出滋擾、恐嚇、刑事藐視法庭和民事藐視法庭四項罪行，呼籲市民切勿以身試法。又指如對裁決感到不滿，當事人可按現行機制進行覆核或提出上訴。至於社會上其他人士，應先去閱讀判辭，以了解裁決的理據，如有人漠視法庭裁決的理據，盲目地按自己對判決結果的喜好而向法官作出一些不合法的卑劣行為，「只會顯示他們的無知、懦弱和目無法紀」。

鄭若驊引述終審法院首席法官李國能在香港法律周2021的活動致辭，表示市民必須學會理解和尊重並非他們所喜歡、或不符合他們認為正義所在的法庭裁決，因為法庭裁決應該由法律原則決定，而不是由社會的滿意度來衡量。