立法會選舉│馮驊：政府與內地部委正研究　會否於口岸設票站

立法會選舉12月19日舉行，選舉管理委員會晚上舉行網上簡介會，選管會主席馮驊表示，對於這次立法會選舉會否在口岸設票站，他稱知悉政制及內地事務局正與中央相關部委研究，如何讓在內地的選民在港投票。馮驊強調，一但落實選舉事務處已做好實務準備，如有進一步消息，將會盡快公布。

馮驊指，希望在投票權和防疫之間取平衡，故不會要求選民進入票站時使用「安心出行」，又提到若有選民出現發燒徵狀，將被引領到特別投票間投票。至於在投票當日，馮驊稱選舉事務處已預備在竹篙灣檢疫中心設投票站，是否啟動視乎有否接受強制檢疫的選民入住。



這次選舉將增設「關愛隊」，供年滿70歲或以上人士、孕婦及傷殘人士等使用，投票站內亦會安排座椅，供有需要選民坐下休息。 (資料圖片)

這次選舉將增設「關愛隊」，供年滿70歲或以上人士、孕婦及傷殘人士等使用，投票站內亦會安排座椅，供有需要選民坐下休息。馮驊提到，若「關愛隊」無人輪候的話，票站職員可安排其他選民使用，以提升投票效率。

馮驊又稱，根據過往選舉經驗，投票時間首兩小時有較多選民投票，若選民集中在首兩小時前往投票，輪候時間一般較長，建議選民可避免集中在該時段投票。馮驊強調，選民可在選舉網頁或投票站外的告示牌得悉各投票站的輪候時間，選民可因應個別情況，按照日程安排投票時間，選擇較少人輪候的時段投票。

馮驊(中)稱，選舉事務處已製備在竹篙灣檢疫中心設投票站，是否啟動視乎有否接受強制檢疫的選民入住。 (資料圖片/余俊亮攝)

採電子選民登記冊系統發票 選民需短暫拉開口罩核對身份

至於這次選舉將採用電子選民登記冊系統發出選票，馮驊稱選民需在發票櫃枱出示身份證，以及按工作人員指示短暫拉開口罩以識別身份。他續指，票站人員會使用平板電腦掃瞄選選民的身分證，其後發出選票，選民可在發票過程中，從平板電腦核對其姓名、部份身份證號碼，以及獲發的選票種類。

馮驊強調，網絡覆蓋不理想、選民人數較少的票站，以及專用投票站將不會採用電子選民登記冊系統，會沿用正式選民登記冊印刷本派發選票。

另有候選人關注，若選委在網上為候選人發帖文拉票，會否需要申報或招致選舉開支，廉政公署廉潔選舉事務統籌趙汝達表示，除非只牽涉電費及上網費，否則任何第三者發布選舉廣告均屬違法，「如果他在互聯網登出選舉廣告，牽涉到其他開支，例如設計費、拍片費，他必須事先獲授權，才可招致（選舉開支）。」