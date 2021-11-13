票站免掃安心出行由政制局提出　李慧琼：可增投票欲︱立法會選舉

立法會選舉下月19日投票，選舉管理委員會昨日（13日）宣布，選民到票站毋須使用安心出行。食物及衞生局局長陳肇始今早出席電台節目後，表示安排由政制及內地事務局提出，而該局及選舉事務處最清楚整體的選舉流程及安排。



循九龍中地區直選競逐連任的民建聯主席李慧琼，有關安排可讓更多市民願意投票，避免選民因強制使用安心出行、或其他技術原因而不投票。



陳肇始被問到有何科學根據時，回應指相信負責選舉的部門會解說，她又稱任何大型活動都存在風險，食衞局與相關部門有溝通，「當然不只涉及安心出行，其他防疫抗疫措施，我們內部都有溝通。」

李慧琼早上出席活動，舉例指政府近期推出的措施，例如在政府街市強制使用安心出行，便導致人流大幅減少，「這是一個實際情況，說明有部分市民因各種原因，無法在短時間內學會使用安心出行。」她認為選管會的安排是好事。

選管會回覆傳媒查詢指，因為選民在票站只會短暫停留，並須遵守社交距離及佩戴口罩等措施，平衡措施及投票權後，認為毋須要求使用安心出行。然而根據相關安排，投票結束後，任何人進入點票站都須使用安心出行。

九龍中參選人還包括譚香文、楊永杰。 立法會選舉參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。