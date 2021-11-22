通關︱內地專家續考察　林健鋒料年底成行　總商會可核實商務申請

內地疫情防控專家團今日（22日）展開第3日訪港行程，考察本港防疫工作，包括到作為檢疫酒店的灣仔帝盛酒店、梁顯利油麻地社區檢測中心、華大基因實驗室等。特首林鄭月娥早前表示，通關初期會設配額，研究讓恩恤和商務需要人士首批通關。



行政會議成員林健鋒預料，政府很快有關於通關的好消息公布，料年底可以成行。他又舉例指，措施實施時，香港總商會可以協助核實申請者是否確實有公司在內地運作，證明有實質商務需要，相信商會在這範疇較政府認識更多；至於恩恤申請方面，則料政府可自行處理。



強調不會只服務「大老闆」

林健鋒表示，內地專家未來港前，本身雙方都已有一定共識，內地理解香港的抗疫工作，「總不會什麼都未做就來港」，因此專家團來港面對面考察，是個良好的訊號。因此，他相信政府快將有好消息公布。

林認為，通關初期實施配額制非常合理，每日1,000名額也是正常水平，往後可再加上去，主要作恩恤和商務用途，強調過程中不會只幫助「大老闆」，一般打工仔和專業人士也可受惠。

不過他預期，由內地表明同意通關到真的實行，仍需要一小段時間，例如設立專門通道、設置檢測站、使用內地健康碼並接受追蹤等，總商會十分樂意協助政府當局審核申請人、核實資料。

林健鋒已參選立法會商界（一）界別，對手為姚逸明。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。