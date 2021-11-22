通關︱譚耀宗：內地專家來港有助增強信心　已行近一大步

全國人大常委譚耀宗昨日（21日）表示，剛收到消息指自己獲准出席12月舉行的全國人大常委會會議，說明香港與內地通關在望。他今早（22日）在港台及商台節目上解釋，近日有內地專家團抵港實地審視本港防疫工作，相信能進一步增加內地信心，意味兩地免隔離通關即將實現，形容是「行近一大步」；又提到雖然現時未知具體通關時間及安排為何，但認為初期設每日1,000配額相當合理。



未有要求打第三針

譚耀宗表示，前日收到人大常委會秘書處的信息，指於12月可以出席會議，他個人相信這說明香港本地疫情緩和，內地防控部門覺得可以放心，而前日專家團來港檢視防疫措施，「這個對於日後可以免隔離通關，行近了很大步」，形容是「通關在望」，冀專家考察後提出意見，港方改善後很快便可通關。他提到，上一次未獲批准上京開會，因為出現本地確診個案，這比較麻煩，因為內地最擔心之處在於疫情滲透入社區；而近日香港出現機組人員個案，這亦是內地的關注點。

不過他坦言，即使獲准上京開會仍然有很多基本檢疫工作要做，如每日量度體溫、交上機前48小時的檢測報告、在北京機場和酒店也要檢測，有結果才能離開房間，毋須隔離14天。

譚又指，內地方面沒有提出接種第三針疫苗作為上京開會的條件，不過其本人已經在9月接種第三針科興疫苗，因早前參加了養和東區醫療中心的測試計劃。他憶述，由於自身在早期打第一、二針，所以抗體已跌至很低，但補打第三針後抗體就重上合格水平。

料「家庭因素」須自行簽字申報情況

至於通關時間表，譚耀宗坦言未有具體消息，但估計可能在下個月內，最初會實施配額制，「1,000個逐步來，都很合理吧」。他指，已提醒政府當局要周詳考慮分配機制，以免引起混亂，「好事變壞事」。

具體條件方面，譚耀宗估計會集中在商務和家庭原因兩方面，但識別會是一個要處理的問題，生意尚且容易證明，但家庭因素就較難。他引述坊間意見指，可由當事人自行申報家庭狀況及簽名確認，自行承擔責任。此外，出發前14天須用「安心出行」或其他方式確認行蹤，恐防期間出了意外；打齊兩針、有48小時內的核酸檢測結果，相信也是基本要求。