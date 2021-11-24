立法會選舉街站被破壞　同區對手出Post仲早過當事人｜政壇諸事町

立法會選舉將於12月19日舉行，候選人正頻密落區擺街站，不過，有部份候選人的街站物品被人破壞。



地區直選新界北候選人、香港新方向張欣宇的粉嶺街站，今日受到一名男子騷擾，部份物資被破壞。而有趣的是，同區對手民建聯劉國勳，比張欣宇更快在Facebook出Post譴責事件。



張欣宇粉嶺街站被破壞 劉國勳強烈譴責

張欣宇今日在粉嶺擺設街站，有義工派發傳單。據張欣宇表示，期間有一名男子阻撓，部份街站物資被破壞，幸所有義工沒有受到身體傷害。

張欣宇說，據了解該男子來自「弱勢群體」，而案件已交由警方處理，自己不想評論太多。張欣宇的帖文只有文字，沒有圖片交代破壞情況。

反而同區對手劉國勳，比起張欣宇更早發帖，而且圖文並茂展示一條彎曲了的金屬支架。劉國勳強烈譴責暴力行為，亦表示據悉警方已經拘捕涉案人士。

新界北參選人還有沈豪傑和曾麗文，截稿前兩人暫時未就事件公開表態。

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潘焯鴻柴灣街站 多幅直幡被破壞

港島東區亦發生候選人街站被破壞事件，潘焯鴻位於柴灣新翠橋的多幅直幡今日亦被破壞。而同區的民建聯梁熙在11月14日於筲箕灣擺街站宣傳時，亦被一男子騷擾街站，該男子更踢傷助選人員及破壞物品，其後被捕。

港島東候選人還包括工聯會吳秋北及新民黨廖添誠。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。