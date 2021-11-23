立法會選舉︱林鄭反對採用綜合投票率：政府完全無諗過

立法會選舉下月舉行，多名建制派近日不約而同預測投票率偏低，全國港澳研究會理事田飛龍上周表示，立法會選舉投票率的計算不應單以地區直選衡量，而應該採用涵蓋所有選舉範疇的「加權新公式」，即連同功能界別、選委會界別一同計算。

特首林鄭月娥今日（23日）回應指，政府完全沒有這個打算，也反對改變原有的做法，會清清楚楚交代不同選舉界別的投票率。



+ 1

投票率「清清楚楚」分板塊交代

林鄭表明：「特區政府完全沒有提出『綜合投票率』，也反對有任何這些改變。」她指，今次是完善選舉制度後首次立法會選舉，所以會繼續一直以來沿用、市民也接受的方法。不過一些以往選舉中未完善的地方，如沒有關愛隊、沒有電子選民登記冊等，會持續改善。

林鄭續指：「投票率一向都是按該界別，即地區選舉、每一個傳統功能界別有多少選民投票，以至今次選舉委員會1,448名選民，究竟在12月19日的投票率是多少，都應清清楚楚分板塊向社會交代，所以完全沒有想過其他的方法去計算今次立法會選舉的投票率。」

煽惑白票？記者提問不犯法

被問到煽惑投白票問題，林鄭指全國人大決定之下，特區政府要依法處理破壞選舉的行為，處理煽惑他人投白票、不投票等，並由律政司獨立作檢控決定，強調不會說記者在現場問一問白票問題就犯法的情況，香港是「法治社會」。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。