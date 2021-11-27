專訪｜楊永杰爭建制第二席　視譚香文假想敵：時代過咗去㗎喇

立法會地區直選全部有競爭，其中在九龍中選區，民建聯主席李慧琼被視為「穩膽」，餘下一席由九龍城區議會主席楊永杰，與曾自詡「民主女神」的黃大仙區議員譚香文爭奪。楊永杰接受《香港01》訪問時明言，將譚香文視作假想敵，強調自己年輕、貼近時代，「譚香文所處嘅時代過咗去㗎喇！」



立法會九龍中選區參選人訪問系列



（李澤彤攝）

現年39歲的楊永杰說，自高考畢業起已參與地區服務，因在培僑中學讀書，中學時有同學找人頂替區議員助理崗位，成為他接觸政治的第一步。大學時最初讀金融工程，楊永杰指自己因希望培育國家未來棟樑，第一份工作任職教師，但後來不少中學取消初中獨立的中史科，令他發現政策改變會實質影響人，毅然決定參選區議員，投身政治，希望藉此提升市民生活質素。

擔任區議員多年，今次首度擔大旗參選立法會，楊永杰以「改造區政，為民打拼」為政網。他說自己在區議會工作十多年，不時感到無奈，「好多時立法會、法例唔改變，區議員嗌破喉嚨都無用」。楊永杰揚言，希望加入立法會推動法律改革，以此推動區政改革。

曾任樂富區議員多年，同屬九龍社團聯會的陳偉坤（左）亦有幫忙拉票。（李澤彤攝）

若與李慧琼硬碰如「政治白痴」

與另外兩名參選人比較，楊永杰認為李慧琼擁有冠絕全港的知名度，既是民建聯主席，亦是立法會內務委員會主席，是非常優秀的人才；而譚香文雖然自稱「民主女神」，算有民主光環，加上過往民主建制得票「六四比」，自言在三人當中自己相對弱勢，但仍有贏面。

楊永杰不諱言，自己的假想敵是譚香文，笑言若膽敢與李慧琼硬碰，無異於「政治白痴」。他稱自己較譚香文貼地，在任區議員10多年間，公屋區、私樓區等他都有接觸，而且自認較貼近時代，「譚香文所處嘅時代過咗去架喇！」他形容每個人從政都要知所進退，「脫節咗就係脫節咗」，強調新時代下不再是藍黃問題，而是全世界共同希望重新開始，故最好由新人帶領。根據官方的候選人簡介，楊永杰表明要「爭取建設力量第二席」。

楊永杰自言獲不少地區人士支持，除了九龍城，亦遠至觀塘、油尖旺。訪問期間，曾任樂富區議員多年、同屬九龍社團聯會的陳偉坤亦有幫忙拉票，而參選的宣傳聲帶中，亦有立法會議員謝偉俊表示支持。

楊永杰強調，九龍中區房屋問題嚴重認為政府應加大力度重建，令劏房戶有機會酌情「上樓」。（李澤彤攝）

指立法會需要想辦法解決民困

楊永杰表示，自己過去已想參選，礙於成全大局，為免影響建制派選情而放棄，但在完善選舉制度後，多了機會讓他為民發聲，即使未必當選，亦希望透過選舉宣揚自己的理念、政策倡議，推動問題解決。

他提到九龍中區房屋問題嚴重，區內有很多劏房，但明日大嶼、北部都會區都需時甚久，有必要多為正輪候上樓的市民考慮更多措施。楊表示，九龍城有不少收購重建計劃，但不少區域如「十三街」、雙鳳街一帶的舊樓都因業權分散未有大進展，認為政府應加大力度重建，令劏房戶有機會酌情「上樓」。

此外，楊永杰倡議研究新界村屋重建，例如政府以市價七折收購新界村屋群，建30層公屋或資助房屋出售。他亦建議修例降低成立法團的門檻，令大型屋苑居民更易成立法團，不用假手於發展商控制的管理公司。

交通方面，楊永杰指九龍中交通擠塞問題嚴重，他支持在車位供應上升前，增加「牛肉乾」罰款，杜絕違泊問題。他舉例指，一些啟德的新屋苑車位月租7,000元，反問車主怎會不冒風險違泊。

楊永杰希望社會亦和他一樣，向社會事件中被捕的年輕人給予機會。（李澤彤攝）

籲向社會事件被捕者給予機會

曾任教師楊永杰，對年輕人多一份關懷，提到有街坊曾與他分享，認為應向因社會事件被捕的人「畀個機會」。他指，「你唔畀個機會佢哋呢.......無意思㗎，成一萬人拉咗。唔通要呢一萬人就喺監獄裡面渡過，之後即使在監獄中渡過，亦未必真心改過。」他認為學生犯錯需要給予機會，希望社會對其他人亦然。

立法會選舉候選人資料，可見於《香港01》的2021立法會選舉網站。